《瑶子様と観に行ってきました》

3月20日までに投稿された俳優・高橋ひとみ（64）のインスタグラムには、こう書き添えられていた。高橋の横には、黒いブルゾンに黒いパンツを合わせられ、ほほ笑まれる三笠宮家の瑶子さまのお姿が……。

瑶子さまは、高橋と一緒に、大河ドラマにも3度出演している人気俳優・柿澤勇人（38）主演のミュージカル『ジキル＆ハイド』を鑑賞されていたという。

「高橋さんのインスタグラムの投稿には、《終演後に瑶子様を囲んで柿澤勇人さんと竪山隼太さんとパチリ》とつづられていました。投稿された写真では、瑶子さまは肩を密着させるかのようにバスローブ姿の柿澤さんの隣でほほ笑まれていらっしゃいました。

瑶子さまと柿澤さんは以前からご交流があるそうです。2025年3月、瑶子さまが柿澤さんのミュージカルに足を運ばれた際には、柿澤さんがXに写真を投稿。《瑶子女王は本当にいつも、連絡をくださり、僕の弱い一面やダメなところまで理解された上で温かい御言葉をくださり、僕は生かされています。そして定期的に呑んでくださります。愛》と、“飲み仲間”であることを明かしていました」（皇室担当記者）

高橋とのご親交も以前から深いという瑶子さま。これまでに高橋が出演した舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』や『水谷千重子50周年記念公演』に、瑶子さまがおしのびで訪れ鑑賞されてきたことが、高橋のインスタグラムには投稿されている。

「今回の投稿の9日前の3月11日にも、高橋さんは瑶子さまとの2ショットをインスタグラムにアップしていました。瑶子さまはご公務でお忙しいなかでも、ご友人との時間を大切にされていることが伝わります」（前出・皇室担当記者）

瑶子さまの“華麗なるご交流”から、今後も目が離せない。