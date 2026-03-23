【12星座別】今月の恋愛運♡ 3月23日〜4月22日の運勢は？
1月22日〜3月22日のあなたの運勢は？今話題の占星術師・miraimikuさんが、全体運と恋愛運、ラブラッキーデーを占います！あなたの幸せと恋を叶えるアドバイス、必見です♡
【おひつじ座】3/21〜4/19生まれ
圧倒的な存在感で周囲の人を魅了しちゃうスーパーモテ期！気軽に恋を楽しんで。
【おひつじ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 3月23日〜4月22日の運勢は？
【おうし座】4/20〜5/20生まれ
恋はおやすみモード。あせらずじっくり、自分と向きあう時間に！
【おうし座】今月の恋愛運＆全体運♡ 3月23日〜4月22日の運勢は？
【ふたご座】5/21〜6/21生まれ
公私いずれも人間関係がどんどん広がっていく星回り。お誘いには参加が◎。
【ふたご座】今月の恋愛運＆全体運♡ 3月23日〜4月22日の運勢は？
【かに座】6/22〜7/22生まれ
今期はあなた自身の人生のターニングポイントだといえる星回り。取捨選択をするなら今！
【かに座】今月の恋愛運＆全体運♡ 3月23日〜4月22日の運勢は？
【しし座】7/23〜8/22生まれ
共通点や安心感より、戸惑いに近いドキドキが恋のサイン。予想外の相手と恋が始まる予感♡
【しし座】今月の恋愛運＆全体運♡ 3月23日〜4月22日の運勢は？
【おとめ座】8/23〜9/22生まれ
新しい出会いより、顔見知りの人、意中の相手との心の距離が縮まっていきそう。まわりにいる人に目を向けるとき♡
【おとめ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 3月23日〜4月22日の運勢は？
【てんびん座】9/23〜10/23生まれ
人間関係が入れ変わるような星回りなので、恋愛に発展する出会いもありそう。過去の恋は今期中に清算を！
【てんびん座】今月の恋愛運＆全体運♡ 3月23日〜4月22日の運勢は？
【さそり座】10/24〜11/22生まれ
甘い恋というより仲間としての絆が育まれる時期！新たに親しくなった友だちとの恋が始まるかも。
【さそり座】今月の恋愛運＆全体運♡ 3月23日〜4月22日の運勢は？
【いて座】11/23〜12/21生まれ
今期の恋愛運No.1！自分からの大胆なアプローチがうまくいくカギ。
【いて座】今月の恋愛運＆全体運♡ 3月23日〜4月22日の運勢は？
【やぎ座】12/22〜1/20生まれ
好きな人のためによかれと思ってしてあげた行動や発言が、空回りしてしまいそう。過保護すぎる行動は禁物！
【やぎ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 3月23日〜4月22日の運勢は？
【みずがめ座】1/21〜2/18生まれ
知識欲や好奇心が高まる星回り。男女を意識しないで、まずは気軽な友だちノリで仲よくなって徐々に仲を深めていって。
【みずがめ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 3月23日〜4月22日の運勢は？
【うお座】2/19〜3/20生まれ
2026年に入ってから進展した恋は、安定化のサイクルにシフトしていくとき。どんどん仲が深まる恋の安定期！
【うお座】今月の恋愛運＆全体運♡ 3月23日〜4月22日の運勢は？
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni