18日、NHKは放送センターの情報システム登録者計3万2940人に対してメールを誤送信したことを発表。二次被害は確認されていないとのことだが、相次ぐ不祥事にSNSなどには「どうやって責任を取るのか」といった批判の声が多く寄せられている。

NHKによれば、誤送信したのは同局のシステム保守を担当している外部業者。17日に運用担当者に送信するはずのメールを、誤って登録者全員に送付してしまったとのことだ。メールは100人ずつのグループ単位で送られており、グループ内で互いのアドレスが確認できる状態になっていた。

今月6日には、通行人の女性に性的暴行を加えたとして、NHK報道局スポーツ情報番組部のチーフディレクターの男が不同意性交容疑で逮捕されている。18日には井上樹彦会長が定例会見を行い、職員が逮捕されたことに対して謝罪した。

2024年には、NHKのラジオ国際放送で中国籍の男性スタッフが、尖閣諸島について「中国の領土」と発言。「南京大虐殺を忘れるな」などとも主張した。同局は、男性の発言により業務を妨害されたとして、男性に損害賠償1100万円の支払いを求める訴訟を提起。2025年には、東京地裁が全額の支払いを命じる判決を言い渡した。

NHKをめぐっては、受信料問題がSNSなどで話題となることが多い。見ていなくても受信料を徴収されるシステムに不満を抱く国民が多く、2024年度末の推計世帯支払率は全国値で77.3%であった。同局は昨年10月に受信料特別対策センターを設置しており、支払督促による民事手続きを強化させていく方針だ。

井上会長は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でアメリカの配信大手・Netflixが放映権を独占したことに対して、苦言を呈した。しかし、SNSには「Netflixの方が安い」「NHKとかいう強制サブスク」といったツッコミが相次いでいる。

職員の逮捕について「研修や勉強会を強化する」、次回以降のWBCに関しては「何とか努力していきたい」などと語った井上会長だが、国民からの意見は厳しい。相次ぐ不祥事や受信料問題について今後どのような対応を見せるのか、多くの国民が注目している。