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ホテルの朝食は、その日の旅の気分を大きく左右する楽しみのひとつ。全国に展開する『ワシントンホテル』では、「早起きしたくなる朝ごはん」をコンセプトに、各施設ごとに個性ある朝食メニューを提供しています。

中でも話題を集めているのが、『東京ベイ有明ワシントンホテル』の朝食ビュッフェ。豊洲市場にもほど近く、東京湾エリアの新しい魅力を発見できるロケーションにあるこのホテルでは、好きなだけ海鮮を盛り付けて楽しむ“海鮮丼”が名物です。

この日のラインナップは、サーモン、カニ、こはだなど、朝から気分を盛り上げてくれる海鮮がずらり。自動機でごはんをよそい、その上に好みの海鮮を好きなだけ盛り付けていきます。わさびと醤油を添えれば、朝から贅沢な海鮮丼の完成です。

特に印象的だったのが、北海道産のホタテ。支配人と料理長が現地まで足を運び選び抜いたというだけあり、大粒で甘みも十分。ぷりぷりのカニの身もたっぷり盛り付けて、思わず笑顔になるような豪華な一杯が楽しめます。

もちろん海鮮だけではありません。和洋折衷のおかずや焼きたてパン、ホテルで丁寧に仕込むスープ、ミニケーキなどのスイーツ、フルーツまで揃い、朝からしっかり食べたい人にも嬉しい充実の内容でした。

揚げパン、フレンチトーストも名物［食楽web］

今回宿泊した滞在の快適性を高めるためにリニューアルされた客室にも注目

『東京ベイ有明ワシントンホテル』は、羽田空港、成田空港へ向かう送迎バスや、東京ディズニーリゾートへの送迎バスもホテルから運行。観光や出張の拠点としても便利な立地です。

充実した朝食に快適な客室、便利な交通アクセス。東京でホテルを探しているなら、ぜひチェックしておきたい一軒です。

（撮影・文◎岩井なな）

●SHOP INFO

東京ベイ有明ワシントンホテル

住：東京都江東区有明3-7-11

TEL：03-5564-0111（代表）

朝食ビュッフェ

会場：1階レストラン「ジョージタウン」

営：平日 6:30～10:00（最終入店 9:30）

土日祝 6:30～10:30（最終入店 10:00）

料金：大人 3,080円（税込）、小学生 1,430円（税込）