サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」の30周年を記念したテーマカフェ「ポムポムプリンのおうちこもりカフェ」が、3月19日（木）から東京2会場・大阪1会場の計3会場で期間限定オープンする。

テーマカフェ「ポムポムプリンのおうちこもりカフェ」が東京・大阪で期間限定オープン！！ (C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664927

今回は"ぷくぷくまんぷくになるまで食べよう！"をコンセプトに、ポムポムプリンの描き下ろしキービジュアルをイメージしたメニューが並ぶ。

フードは、バンズやライスでポムポムプリンの顔を表現した、「もぐもぐチーズバーガー」（1690円〜2490円）やブラウンシチューの「こころもぽっかぽかシチュー」（1690円）がお目見えする。

「もぐもぐチーズバーガー」（シングル：1690円、ダブル：2090円、トリプル：2490円） (C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664927

「こころもぽっかぽかシチュー」（1690円） (C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664927

草むらに隠れるポムポムプリンのおしりをイメージした「おしりのしるしキーマカレー」（1690円）も登場する。

「おしりのしるしキーマカレー」（1690円） (C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664927

デザートは「にこにこフルーツパンケーキ」（1690円）、「ポムポムプリン・ア・ラモード」（1590円）、パフェの「ゆめのぷくぷくミルクパフェ」（1490円）がラインアップする。

「にこにこフルーツパンケーキ」（1690円） (C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664927

「ポムポムプリン・ア・ラモード」（1590円） (C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664927

「ゆめのぷくぷくミルクパフェ」（1490円） (C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664927

ドリンクは、マンゴー風味の「ポムポムプリンのフルーツミルク」（890円）や、パンプキンパウダーとマシュマロがトッピングされた「の〜んびりホットミルクティー」（1090円）、グレープフルーツ風味の「すやすやしあわせレモネード」（990円）などが楽しめる。

「ポムポムプリンのフルーツミルク」（890円） (C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664927

「の〜んびりホットミルクティー」（1090円） (C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664927

「すやすやしあわせレモネード」（990円） (C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664927

描き下ろしデザインを使用したカフェオリジナルグッズの「ぷくぷく缶バッジ」（ランダム5種・715円）や「アクリルキーホルダー」（ランダム4種・825円）、「スクエアボトル」（1650円）なども販売される。

「ぷくぷく缶バッジ」（ランダム5種・715円） (C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664927

「アクリルキーホルダー」（ランダム4種・825円） (C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664927

「ミニアクリルスタンド」（ランダム5種 990円） (C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664927

「シェアプレート」（1650円・3月28日発売予定） (C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664927

事前予約（1名 660円）をした上でメニューを注文すると「A4クリアファイル」、フード・デザート・ドリンクを各1品ずつ注文すると「オリジナルランチョンマット」がもらえる特典もある。

テーマカフェ「ポムポムプリンのおうちこもりカフェ」は、3月19日（木）から、BOX cafe&spaceの東京・マツモトキヨシ池袋Part2店で5月10日（日）まで、SHIBUYA109渋谷店と大阪・KITTE OSAKA2号店で4月19日（日）まで開催。価格はすべて税込み。



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