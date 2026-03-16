ポムポムプリン30周年記念カフェが東京・大阪で期間限定オープン プリンづくしのメニューが登場
ポムポムプリン30周年記念カフェが東京・大阪で期間限定オープン プリンづくしのメニューが登場
サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」の30周年を記念したテーマカフェ「ポムポムプリンのおうちこもりカフェ」が、3月19日（木）から東京2会場・大阪1会場の計3会場で期間限定オープンする。
今回は"ぷくぷくまんぷくになるまで食べよう！"をコンセプトに、ポムポムプリンの描き下ろしキービジュアルをイメージしたメニューが並ぶ。
フードは、バンズやライスでポムポムプリンの顔を表現した、「もぐもぐチーズバーガー」（1690円〜2490円）やブラウンシチューの「こころもぽっかぽかシチュー」（1690円）がお目見えする。
草むらに隠れるポムポムプリンのおしりをイメージした「おしりのしるしキーマカレー」（1690円）も登場する。
デザートは「にこにこフルーツパンケーキ」（1690円）、「ポムポムプリン・ア・ラモード」（1590円）、パフェの「ゆめのぷくぷくミルクパフェ」（1490円）がラインアップする。
ドリンクは、マンゴー風味の「ポムポムプリンのフルーツミルク」（890円）や、パンプキンパウダーとマシュマロがトッピングされた「の〜んびりホットミルクティー」（1090円）、グレープフルーツ風味の「すやすやしあわせレモネード」（990円）などが楽しめる。
描き下ろしデザインを使用したカフェオリジナルグッズの「ぷくぷく缶バッジ」（ランダム5種・715円）や「アクリルキーホルダー」（ランダム4種・825円）、「スクエアボトル」（1650円）なども販売される。
事前予約（1名 660円）をした上でメニューを注文すると「A4クリアファイル」、フード・デザート・ドリンクを各1品ずつ注文すると「オリジナルランチョンマット」がもらえる特典もある。
テーマカフェ「ポムポムプリンのおうちこもりカフェ」は、3月19日（木）から、BOX cafe&spaceの東京・マツモトキヨシ池袋Part2店で5月10日（日）まで、SHIBUYA109渋谷店と大阪・KITTE OSAKA2号店で4月19日（日）まで開催。価格はすべて税込み。
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664927