平手友梨奈、新曲「Kill or Kiss」が4月アニメ『マリッジトキシン』OP主題歌に
平手友梨奈の新曲「Kill or Kiss」が、4月7日(火)よる11時より放送開始となるTVアニメ『マリッジトキシン』のオープニング主題歌に決定した。
「Kill or Kiss」は、鋭いビートと妖しいシンセが際立つダンスナンバー。甘さと毒が交錯する衝動をクールに描く、中毒性のあるサウンドが魅力の1曲。トラックのプロデュースはアリアナ・グランデやリアーナ、ビヨンセなどの楽曲も手がけるFred Ballが担当している。
TVアニメ『マリッジトキシン』は、集英社のマンガ誌アプリ「少年ジャンプ+」にて連載中の、原作・静脈、漫画・依⽥瑞稀が贈る、殺し屋×結婚詐欺師の世界⼀ハードな婚活バトルアクション。カンテレ・フジテレビ系 全国ネット 毎週⽕曜よる11時〜“⽕アニバル!!”枠にて放送される。
さらに、本日公開されたアニメメイキング映像にて楽曲が視聴できるので、映像と共に楽しんでほしい。
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■平手友梨奈コメント
「Kill or Kiss」のレコーディングをする際、「マリッジトキシン」の世界観や主⼈公2⼈を思い浮かべながら歌唱しました！
「Kill or Kiss」は、個⼈的にもとても気に⼊っている1曲で、鋭いビートと妖しいシンセが際⽴つダンスナンバーです。⽢さと毒が交錯する衝動を、クールに描いて、中毒性のあるサウンドが魅⼒の1曲に仕上がっているので、原作ファンの皆さんにも「Kill or Kiss」を気に⼊っていただけたら嬉しいです！
私⾃⾝もアニメを観られる⽇を楽しみにしています。
ぜひ、皆さんも⼀緒に楽しみましょう！！
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■TVアニメ『マリッジトキシン』
2026年4月7日(火)よる11時より放送開始
【CAST】
下呂ヒカル：⽯⾕春貴
城崎メイ：若⼭詩⾳
姫川杏⼦：永瀬アンナ
潮 雫：伊瀬茉莉也
嬉野シオリ：結川あさき
鳴⼦弦弥：⻫藤壮⾺
嵐⼭キミ恵：⽩浜灯奈乃
中川桃壱：⼟屋神葉
下呂アカリ：⽩⽯晴⾹
花巻トシキ：祐仙 勇
【STAFF】
原作：「マリッジトキシン」 静脈・依⽥瑞稀 （集英社「少年ジャンプ＋」連載）
監督：堀 元宣
シリーズ構成・脚本：うえのきみこ
キャラクターデザイン・総作画監督：徳岡紘平
サブキャラクターデザイン：迫 由⾥⾹
⾐装デザイン：琴乃
プロップデザイン：永⽊歩実 ヒラタリョウ
美術デザイン：天⽥俊貴
美術：美峰
⾊彩設計：梅崎ひろこ
撮影監督：神林 剛
3DCG：サンジゲン
CGディレクター：永嶋⼤輝
編集：坂本久美⼦
⾳響監督：⼭⽥ 陽
⾳響効果：三井友和
⾳楽：岩崎太整 yuma yamaguchi
オープニング主題歌：平⼿友梨奈「Kill or Kiss」
プロダクション・スーパーバイズ：ボンズ
アニメーション制作：ボンズフィルム
製作：マリッジトキシン製作委員会
公式サイト：marriagetoxin-anime.com
公式SNS ：X @marritoxi_PR ／ Instagram ＠marriagetoxin_en
©静脈・依⽥瑞稀／集英社・マリッジトキシン製作委員会
【原作情報】
原作：「マリッジトキシン」 静脈・依⽥瑞稀 （集英社「少年ジャンプ＋」連載）
単⾏本：1~16巻好評発売中！
■LIVE Blu-ray＆DVD『1st LIVE “零”』
2026年2月4日（水）発売
https://hirate-yurina.lnk.to/live_zeroWE
■Blu-ray, DVD 収録内容（全形態共通）
誰がその鐘を鳴らすのか?
サイレントマジョリティー
きっかけ
bleeding love
俺らの未来
shooting star
ALL I WANT
ひと夏の経験
仮面舞踏会
GLAMOROUS SKY
イニミニマイニモ
I’m human
『1st LIVE “零”』DOCUMENTARY
【形態、価格、品番】
■Blu-ray
形態：通常盤（初回プレス盤）
価格：7,700円（税込）
品番：TYXT-19044 POS：4988031836606
初回プレス盤限定特典：フォトカード（5種の内1枚ランダム封入）
※初回プレス盤（TYXT-19044）は在庫終了次第、フォトカード（5種の内1枚ランダム封入）の無い、「通常盤」（価格：7,700円（税込）品番：TYXT-10081 POS：4988031836583）に切り替わります。
商品仕様：
・Blu-ray：ライブ本編＋ドキュメンタリー
・三方背ケース
・ライブフォトブック60P
■DVD
形態：通常盤（初回プレス盤）
価格：7,700円（税込）
品番：TYBT-19053 POS：4988031836613
初回プレス盤限定特典：フォトカード（5種の内1枚ランダム封入）
※初回プレス盤（TYBT-19053）は在庫終了次第、フォトカード（5種の内1枚ランダム封入）の無い、「通常盤」（価格：7,700円（税込）品番：TYBT-10097 POS：4988031836590）に切り替わります。
商品仕様：
・DVD：ライブ本編＋ドキュメンタリー
・三方背ケース
・ライブフォトブック60P
※Blu-rayとDVDの初回プレス盤に封入のフォトカードは同じものです。
関連リンク
◆平手友梨奈 オフィシャルX
◆平手友梨奈 オフィシャルInstagram
◆平手友梨奈 オフィシャルTikTok