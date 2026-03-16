平手友梨奈の新曲「Kill or Kiss」が、4月7日(火)よる11時より放送開始となるTVアニメ『マリッジトキシン』のオープニング主題歌に決定した。

「Kill or Kiss」は、鋭いビートと妖しいシンセが際立つダンスナンバー。甘さと毒が交錯する衝動をクールに描く、中毒性のあるサウンドが魅力の1曲。トラックのプロデュースはアリアナ・グランデやリアーナ、ビヨンセなどの楽曲も手がけるFred Ballが担当している。

TVアニメ『マリッジトキシン』は、集英社のマンガ誌アプリ「少年ジャンプ+」にて連載中の、原作・静脈、漫画・依⽥瑞稀が贈る、殺し屋×結婚詐欺師の世界⼀ハードな婚活バトルアクション。カンテレ・フジテレビ系 全国ネット 毎週⽕曜よる11時〜“⽕アニバル!!”枠にて放送される。

さらに、本日公開されたアニメメイキング映像にて楽曲が視聴できるので、映像と共に楽しんでほしい。

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■平手友梨奈コメント

「Kill or Kiss」のレコーディングをする際、「マリッジトキシン」の世界観や主⼈公2⼈を思い浮かべながら歌唱しました！

「Kill or Kiss」は、個⼈的にもとても気に⼊っている1曲で、鋭いビートと妖しいシンセが際⽴つダンスナンバーです。⽢さと毒が交錯する衝動を、クールに描いて、中毒性のあるサウンドが魅⼒の1曲に仕上がっているので、原作ファンの皆さんにも「Kill or Kiss」を気に⼊っていただけたら嬉しいです！

私⾃⾝もアニメを観られる⽇を楽しみにしています。

ぜひ、皆さんも⼀緒に楽しみましょう！！

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■TVアニメ『マリッジトキシン』

2026年4月7日(火)よる11時より放送開始 【CAST】

下呂ヒカル：⽯⾕春貴

城崎メイ：若⼭詩⾳

姫川杏⼦：永瀬アンナ

潮 雫：伊瀬茉莉也

嬉野シオリ：結川あさき

鳴⼦弦弥：⻫藤壮⾺

嵐⼭キミ恵：⽩浜灯奈乃

中川桃壱：⼟屋神葉

下呂アカリ：⽩⽯晴⾹

花巻トシキ：祐仙 勇 【STAFF】

原作：「マリッジトキシン」 静脈・依⽥瑞稀 （集英社「少年ジャンプ＋」連載）

監督：堀 元宣

シリーズ構成・脚本：うえのきみこ

キャラクターデザイン・総作画監督：徳岡紘平

サブキャラクターデザイン：迫 由⾥⾹

⾐装デザイン：琴乃

プロップデザイン：永⽊歩実 ヒラタリョウ

美術デザイン：天⽥俊貴

美術：美峰

⾊彩設計：梅崎ひろこ

撮影監督：神林 剛

3DCG：サンジゲン

CGディレクター：永嶋⼤輝

編集：坂本久美⼦

⾳響監督：⼭⽥ 陽

⾳響効果：三井友和

⾳楽：岩崎太整 yuma yamaguchi

オープニング主題歌：平⼿友梨奈「Kill or Kiss」

プロダクション・スーパーバイズ：ボンズ

アニメーション制作：ボンズフィルム

製作：マリッジトキシン製作委員会 公式サイト：marriagetoxin-anime.com

公式SNS ：X @marritoxi_PR ／ Instagram ＠marriagetoxin_en ©静脈・依⽥瑞稀／集英社・マリッジトキシン製作委員会 【原作情報】

原作：「マリッジトキシン」 静脈・依⽥瑞稀 （集英社「少年ジャンプ＋」連載）

単⾏本：1~16巻好評発売中！

■LIVE Blu-ray＆DVD『1st LIVE “零”』

2026年2月4日（水）発売

https://hirate-yurina.lnk.to/live_zeroWE ■Blu-ray, DVD 収録内容（全形態共通）

誰がその鐘を鳴らすのか?

サイレントマジョリティー

きっかけ

bleeding love

俺らの未来

shooting star

ALL I WANT

ひと夏の経験

仮面舞踏会

GLAMOROUS SKY

イニミニマイニモ

I’m human 『1st LIVE “零”』DOCUMENTARY 【形態、価格、品番】

■Blu-ray

形態：通常盤（初回プレス盤）

価格：7,700円（税込）

品番：TYXT-19044 POS：4988031836606

初回プレス盤限定特典：フォトカード（5種の内1枚ランダム封入）

※初回プレス盤（TYXT-19044）は在庫終了次第、フォトカード（5種の内1枚ランダム封入）の無い、「通常盤」（価格：7,700円（税込）品番：TYXT-10081 POS：4988031836583）に切り替わります。 商品仕様：

・Blu-ray：ライブ本編＋ドキュメンタリー

・三方背ケース

・ライブフォトブック60P ■DVD

形態：通常盤（初回プレス盤）

価格：7,700円（税込）

品番：TYBT-19053 POS：4988031836613

初回プレス盤限定特典：フォトカード（5種の内1枚ランダム封入）

※初回プレス盤（TYBT-19053）は在庫終了次第、フォトカード（5種の内1枚ランダム封入）の無い、「通常盤」（価格：7,700円（税込）品番：TYBT-10097 POS：4988031836590）に切り替わります。 商品仕様：

・DVD：ライブ本編＋ドキュメンタリー

・三方背ケース

・ライブフォトブック60P ※Blu-rayとDVDの初回プレス盤に封入のフォトカードは同じものです。