焼き立て鮎の一夜干しが丸ごと乗る！　2025年開店の新店で味わう至極のラーメン

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・経堂の炭火焼き・ラーメン店『炭火焼き・あゆラーメンGOTTAKU』です。

上品で贅沢、最後の一滴まで香魚が香る

店主は13年間、鮎を使ったラーメンを作り続けてきた鮎のエキスパート。炭火焼きをはじめ、和食の腕を磨いた経歴はそれ以上に長く、料理人人生の集大成ともいえるラーメン作りに心血を注いでいる。

看板は、鮎の一夜干しが丸々のった「あゆラーメン」。スープの主役は鮎節で、タレには鮎の丸干し、香味油にも生の鮎の香りを重ねるなど、鮎のおいしさを余すことなく詰め込んでいる。

あゆラーメン1400円

『炭火焼き・あゆラーメンGOTTAKU（ごったく）』あゆラーメン 1400円 鮎節を軸に鶏ガラや香味野菜を加えてやさしくダシをとる。麺は歯切れのいい低加水麺

鮎は琵琶湖産。乾物類も手作りを貫くが、たとえば鮎節はワタあり、丸干しはワタなしのものを使うなど、単一の素材で異なる味わいを引き出すところにも妙技が光る。味の決め手は、注文ごとに炭火で焼き上げる一夜干し。少しずつ身を崩すことで鮎の風味と香ばしい焼き目の風味がスープに広がり、印象が変化していく。

派手さこそないものの、独特の香気と爽やかな風味を楽しめるのが“香魚”鮎の魅力。すっきり上品な味わいは、最後の一滴までどこまでもやさしい。

『炭火焼き・あゆラーメンGOTTAKU（ごったく）』店主 内藤卓さん

店主：内藤卓さん「つまみも手作り。どうぞゆっくり飲んでいって」

『炭火焼き・あゆラーメンGOTTAKU（ごったく）』

経堂『炭火焼き・あゆラーメンGOTTAKU（ごったく）』

［店名］『炭火焼き・あゆラーメンGOTTAKU（ごったく）』

［住所］東京都世田谷区経堂1-21-11

［電話］090-4461-9425

［営業時間］11時半〜15時（14時半LO）、18時〜22時（21時半）

［休日］火

［交通］小田急小田原線経堂駅南口から徒歩1分

撮影／西崎進也、取材／松井さおり

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、あゆの冷やしつけ麺の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。

【画像】酒に合う！ 琵琶湖産の鮎のおいしさを詰め込んだ絶品あゆラーメン＆あゆ料理（7枚）