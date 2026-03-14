ファッションモデルでタレントの中村里砂が3月14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING / SUMMER」（以下、TGC 2026）に出演。大勢の観客が見守るなか、颯爽とランウェイを闊歩した。

【映像】中村雅俊の美人娘（全身姿も）

「Nailie Beauty SPECIAL STAGE」に登場した中村はシースルーの衣装にチューブトップを合わせた大胆な上半身姿でランウェイを闊歩。ブラックのミニスカート、鮮やかな金髪が存在感を際立たせていた。

きぃぃりぷ、chunと共にステージを闊歩した中村。ほっそりしたボディと美脚は視聴者の目を引いたようで「スタイル良いな」「美スタイル」などの声が寄せられていた。

俳優の中村雅俊と五十嵐淳子夫妻の娘である中村は1989年7月生まれの36歳。2013年より、ファッション雑誌『LARME』のレギュラーモデルなどを務め、その後、タレントとしてバラエティ番組などにも多数出演し、活動の幅を広げている。

「TGC 2026」のテーマは「OUR CANVAS」。イベントに関わるすべての人が、TGCという大きなキャンバスにそれぞれの色を重ね、唯一無二の物語を描き出し、最⾼のアートピースを共に創り上げていくという願いが込められている。様々なモデル・タレントがランウェイを歩いた他、CUTIE STREETなどがライブパフォーマンスを行った。MCを務めるのはEXIT、鷲見玲奈フリーアナウンサー。（マイナビ TGC 2026 S/S / ABEMA SPECIALチャンネルより）