【TGC】CUTIE STREET、埼玉西武ライオンズとコラボ レア衣装でランウェイ＆ライブに会場熱狂
アイドルグループ・CUTIE STREETが14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。
【写真】笑顔がカワイイ！鮮やかなステージを披露したCUTIE STREET
CUTIE STREETは「LIONS × TGC DENIM COLLECTION STAGE」題された埼玉西武ライオンズとのコラボステージに登場。ライオンズのチームカラーの「青」と共通する「ブルーデニム」で、ファッションを通して新しい野球観戦の楽しみ方を届ける『おめかしシリーズ』開幕にちなみ、メンバーたちがライオンズのアイテムにブルーデニムを取り入れたファッションでランウェイに登場。
そしてそのまま「かわいいだけじゃだめですか？」「ゆめみるプリマドンナ」の2曲をパフォーマンスして会場を盛り上げた。ライブ後には川本笑瑠が「いつもはメンバーカラーを着ているので、違う色がメインの衣装でライブをするのが新鮮で楽しかったです」と笑顔。板倉可奈も「デニムで踊ったり、歌ったりすることもないですし、個人的にデニムが好きなので、大好きなデニムを着てライブができて楽しかったです！」と声を弾ませた。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【写真】笑顔がカワイイ！鮮やかなステージを披露したCUTIE STREET
CUTIE STREETは「LIONS × TGC DENIM COLLECTION STAGE」題された埼玉西武ライオンズとのコラボステージに登場。ライオンズのチームカラーの「青」と共通する「ブルーデニム」で、ファッションを通して新しい野球観戦の楽しみ方を届ける『おめかしシリーズ』開幕にちなみ、メンバーたちがライオンズのアイテムにブルーデニムを取り入れたファッションでランウェイに登場。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。