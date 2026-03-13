¤Ò¤¸¤¤ò²Ã¤¨¤Æ±ÉÍÜËþÅÀ¡ª¡Ö¤È¤ê¤à¤Í¤Ò¤¸¤¥Ê¥²¥Ã¥È¡×¡Ú¥³¥¹¥Ñ¿©ºà¥Õ¥ë³èÍÑ¥ì¥·¥Ô¡Û
ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¿©ÉÊ¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëº£¡£ÎÁÍý¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¥³¥¹¥Ñ¿©ºà¤Ç¤¹¡£¶â³Û¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢±ÉÍÜ²Á¤Ë¤âÍ¥¤ì¤¿Ê£¿ô¤Î¿©ºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢±ÉÍÜËþÅÀ¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤ª¤«¤º¤¬°Â²Á¤Ë´°À®¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤ê¤Î¤à¤ÍÆù¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢É÷Ì£¤âÅº¤¨¤ë´¥Êª¤ò²Ã¤¨¤¿¡¢¥Ê¥²¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ë¥«¥í¥ê¡¼¹µ¤¨¤á¡¢ÂÎ¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡ª
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í
▷ÃÓÅÄÈþ´õ¤µ¤ó
ÎÁÍý¸¦µæ²È¡£±ÉÍÜ»Î¡£¡Ö´ÊÃ±¤À¤±¤É¼êÈ´¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤É¤³¤«¤ª¤â¤·¤í¤µ¤Î¤¢¤ëÎÁÍý¤ò¡×¤¬¥â¥Ã¥È¡¼¡£ËÉÙ¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ÈÁÇºà¤òÀ¸¤«¤·¤¿°ì¹©É×¤Ç¡¢¥³¥¹¥Ñ¿©ºà¤ò±ÉÍÜ¤â¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤âËþÅÀ¤ÎÎÁÍý¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤È¤ê¤à¤Í¤Ò¤¸¤¥Ê¥²¥Ã¥È
¤È¤ê¤à¤Í¤ò¹ï¤ó¤Çºî¤ë¤«¤é¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤â¥¢¥Ã¥×
¡ãº£²ó»È¤¦¥³¥¹¥Ñ¿©ºà¡ä
¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÂ¿¤¯´Þ¤à¥á¥¤¥ó¿©ºà
¡ü¤È¤ê¤à¤ÍÆù¡¦¡¦¡¦¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ÇÄã¥«¥í¥ê¡¼¡¢Äã»é¼Á¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ä¶ÚÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¡¢¿Íµ¤¤Î¥³¥¹¥Ñ¿©ºà¡£
¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤½¤ÎÂ¾¤Î¿©ºà
¡ü´¥Êª¡¦¡¦¡¦´¥Áç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç±ÉÍÜÁÇ¤È¤¦¤Þ¤ß¤¬¶Å½Ì¡£¿©ÊªÁ¡°Ý¤Î¤Û¤«¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¤Ê¤É¤âËÉÙ¡£Ä¹´üÊÝÂ¸¤¬¤Ç¤¡¢¼ê·Ú¤ËÄ´Íý¤Ç¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£
¡ãºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡ä¡ö1¿ÍÊ¬305kcal¡¿±öÊ¬1.4g
¡¦¤È¤ê¤à¤ÍÆù¡¦¡¦¡¦ 1Ëç¡ÊÌó250g¡Ë
¡¦²ê¤Ò¤¸¤¡Ê´¥Áç¡Ë¡¦¡¦¡¦Âç¤µ¤¸1
¢£A
¡¡¨¦Íñ ¡¦¡¦¡¦1¸Ä
¡¡¨¦¾®ÇþÊ´ ¡¦¡¦¡¦Âç¤µ¤¸3
¡¡¨¦±ö ¡¦¡¦¡¦¾®¤µ¤¸1/3
¥µ¥é¥ÀÌý¡¡¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×
¡ãºî¤êÊý¡ä
1¡¥²ê¤Ò¤¸¤¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿å¤ËÌó10Ê¬¤Ä¤±¡¢¿å¤±¤ò¤¤ë¡£¤È¤êÆù¤ÏÈé¤ò½ü¤¡¢ÁÆ¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2¡¥¥Ü¥¦¥ë¤Ë1¡¢A¤òÆþ¤ì¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎý¤êº®¤¼¤ë¡£
¤È¤êÆù¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤Ò¤¸¤¤òÅêÆþ¤·¡¢±ÉÍÜ²Á¤â¤¦¤Þ¤ß¤â¥×¥é¥¹¡£¼ê¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎý¤êº®¤¼¤Æ¡£
3¡¥¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌýÂç¤µ¤¸2¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤¹¤ë¡£2¤ò8ÅùÊ¬¤·¤Æ¥¹¥×¡¼¥ó¤ÇÍî¤È¤·Æþ¤ì¡¢·Ú¤¯ÄÙ¤·¤Æ¤Ê¤é¤¹¡£2¡Á3Ê¬¾Æ¤¡¢¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¾å²¼¤òÊÖ¤·¡¢¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ë¤·¤ÆÌó5Ê¬¾Æ¤¯¡£
4¡¥´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥±¥Á¥ã¥Ã¥×Å¬ÎÌ¤òÅº¤¨¤ë¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
´¥Êª¤Ï¡Ö»È¤¤Êý¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤È·É±ó¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤É¤·¤ÆÆù¤ä¤´ÈÓ¤Ëº®¤¼¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤°¤°¤Ã¤È±ÉÍÜ²Á¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¿©ºà¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤â¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
´Æ½¤¡¦¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿ÃÓÅÄÈþ´õ¡¡»£±Æ¡¿ÌÚÂ¼ Âó¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿°¤Éô¤Þ¤æ¤³¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄµ×¾½»Ò
Ê¸¡á¹âÍüÆà¡¹