【おさるのジョージ】誕生85周年記念アートがジグソーパズルコパンシリーズに！
やのまんより、世界中で愛される人気キャラクター『おさるのジョージ』の「ジグソーパズルコパン」6種が、2026年3月中旬より全国の玩具店、家電量販店、弊社通販サイト等にて発売される。
＞＞＞ジグソーパズルコパン『おさるのジョージ』をチェック！（写真11点）
1941年にレイ夫妻により刊行された絵本『おさるのジョージ』は、2026年で記念すべき85周年を迎える。好奇心いっぱいで、愛らしい騒動や冒険を巻き起こす ”こざる” のジョージは、絵本を代表するキャラクターとなっている。また、Eテレでのシリーズ放送が18年目を迎えたアニメ版のジョージも、世代を超えて多くの人から愛されています。グッズのラインナップも年々拡大し、ジョージの人気は性年代を問わずに上昇中だ。
Z世代の「推し活」ブームの広がりとともに、好きなキャラクターやアイドルを「もっと身近に感じたい」、「推しとお出かけしたい」というニーズが高まってきている。推しのアクスタやトレカ、ぬい（※ぬいぐるみ）を日常的に持ち歩いたり、カフェなどで撮影したり、それを「推しを連れていく」と捉えています。「ジグソーパズルコパン」は、このトレンドに合わせて誕生した「推しと一緒に外出できるジグソーパズル」という新しいコンセプトの商品となっている。
そんなジグソーパズルコパンに『おさるのジョージ』が登場。
完成サイズは手のひらに乗るほど小さい70ピース。付属の台紙とスリーブを使えば、場所を選ばずにどこでも気軽にジグソーパズルを楽しむことができる。カフェで一息つくとき、旅行先や、イベントの待ち時間など、ちょっとしたスキマ時間にも最適。
従来のジグソーパズルとは異なり、完成後は飾るだけでなく、別売りの専用ケースに入れて持ち歩くことが可能。お気に入りのキャラクターのパズルを完成させて、一緒に街へ繰り出すという、これまでにない新しい推し活の形を提案している。
現在、89アイテムという豊富なラインナップで、見ているだけでも心躍るような魅力的なアイテムが勢ぞろい。世代を超えて愛され続ける大人気のキャラクターたちが、あなたの毎日を彩るアイテムとなってお迎えする。定番のキャラクターアイテムはもちろんのこと、もしかしたら「こんなキャラクターもいるの？」と驚くような、ちょっと珍しいあのキャラクターまで、幅広い品揃えでご用意。きっと、あなたの思い出のキャラクターや、心ときめく「推し」が見つかるはず。
（C）&（R）UCS LLC and HC LLC
