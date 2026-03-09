フリー<4478.T>は後場強含んだ。同社は会計ソフト「ｆｒｅｅｅ会計」などバックオフィス業務を効率化するＳａａＳサービスを開発・提供している。きょうから、医療法人の会計基準に対応した会計パッケージ「ｆｒｅｅｅ ｆｏｒ 医療」の提供を始めたと発表しており、好感した買いが入っている。



新パッケージでは病院・診療所・介護施設といった形態の異なる複数拠点の会計処理を単独のプラットフォーム上で統合管理できるほか、行政機関への提出が必要な特殊報告書類や施設・部門別の貸借対照表といった医療機関特有の帳票を自動作成する機能があるという。また、同社は、「ｆｒｅｅｅ会計」が医療法人真生会（富山県射水市）や倉敷医療生活協同組合（岡山県倉敷市）に導入されたことも公表した。



出所：MINKABU PRESS