「1色で着回すとわかる」合わせやすくて地味じゃない「本当に使える黒」の探し方

気温が落ちても黒を着る



ふっくらとしたダウンシャツの下にベロアのワンピースを重ねて質感違いのぬくもりを。スタイルアップ必須の彼女にとって、防寒はやや難題。ダウンながらキレのいいシャツのデザイン性とベロアの落ち感で膨張を回避。密着度の高いブラウンタートルも仕込んで、色でもあたたかさを補えば完璧。







ラクでいながら気分も上げたい



ワンピの上から辛口なスウェットを重ねるひと手間で締めつけなくともメリハリよく。過ごしやすさを優先しつつ、とはいえオシャレも楽しみたい週末を想定。ワンピに首元の高いスウェットを重ねて心地よさに少しだけモードなエッセンスを投入。







