「1色で着回すとわかる」合わせやすくて地味じゃない「本当に使える黒」の探し方
どんな服を選んでも落ち着きと品があり、そしてなにより洒落て見えるありがたい色だから。そのときどきの気分に合ったオシャレを楽しみたい彼女のクローゼットは黒で統一。テイストにしばられず、長く着続けたい定番とちょっとの新鮮味をうまく含ませて、同じ色でも違いをつけるテクニックを追跡。
気温が落ちても黒を着る
（ 使用したアイテム ）
c + i + j + r + v
ふっくらとしたダウンシャツの下にベロアのワンピースを重ねて質感違いのぬくもりを。スタイルアップ必須の彼女にとって、防寒はやや難題。ダウンながらキレのいいシャツのデザイン性とベロアの落ち感で膨張を回避。密着度の高いブラウンタートルも仕込んで、色でもあたたかさを補えば完璧。
ラクでいながら気分も上げたい
ワンピの上から辛口なスウェットを重ねるひと手間で締めつけなくともメリハリよく。過ごしやすさを優先しつつ、とはいえオシャレも楽しみたい週末を想定。ワンピに首元の高いスウェットを重ねて心地よさに少しだけモードなエッセンスを投入。
（コーディネートのプライスなど詳細へ）
