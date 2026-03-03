愛知県内の高校できょう卒業式が行われました。旅たちの日を迎えたある高校生の勇気ある行動とは。

【写真を見る】ホームから転落した妊婦… 救ったのは高校生 ｢ためらいなかった｣ 電車到着5分前の“救出劇” SNSを通じて奇跡の再会

3月2日、愛知県内の多くの高校で行われた卒業式。西尾市の愛知県立西尾高校でも。

卒業証書を受け取った村松泰成さん。実は、ある女性を救った“ヒーロー”の一人です。

（村松泰成さん）

「この辺りで（女性が）ふらっと落ちた」

迷わず線路に…「電車が来る前すぐに助けなきゃ」

去年11月、名鉄西尾線の桜町前駅で村松さんが同じ高校の相川悠維さん、兼松郁京さん、そして2年生の女子生徒二人と電車を待っていたところ、女性がホームから転落。

相川さんは、迷わず線路に飛び降りました。

（相川さん）

「電車が来る前にすぐに助けなきゃという思いが強かったので、ためらいはなかった」

「意識がもうろうとしていて…」

女性を相川さんが支え、村松さんと兼松さんの2人がホームへ引き上げる連携プレー。電車が駅に到着するわずか5分前の出来事でした。



（村松さん）

「（女性は）意識がもうろうとしていたので僕たちが落ち着いて、早く（ホームに）上げないとというのが、1番頭の中にあった」

妊娠26週だった女性 SNSで高校生を探し…

線路に転落したのは当時、妊娠26週だった木村慧さん。

突然のめまいで意識を失い緊急入院となりましたが、1月14日、無事に2970グラムの男の子を出産。木村さんはお礼を伝えたいとSNSで村松さんたちを探し、再会を果たしたということです。

CBCテレビの取材に木村さんは…

「5人がいなかったら、私も赤ちゃんも助からなかったと思います。自分たちも危ない目に遭うかもしれないのに、真っ先に線路に降りて助けてくれました。本当にありがとうございました」