プロ初FK弾を決めた東京VのDF吉田泰授

東京ヴェルディは2月28日、明治安田J1百年構想リーグ第4節で横浜F・マリノスとアウェーで対戦し、2-3で敗れた。

この試合でDF吉田泰授がリーグ戦2試合連続ゴールとなる直接フリーキック弾を決めて「そんな左足持ってたんか」など注目を集めている。

前節FC町田ゼルビア戦でプロ初ゴールとなるヘディング弾を決めた吉田。横浜FM戦の試合終了間際の後半46分には、直接フリーキックを左足シュートでゴール左上に決めた。壁の上を越えながら、美しい弧を描き、ゴールネットを揺らした。

現在25歳の吉田は山梨学院大卒業後にJ2モンテディオ山形に加入し、J2リーグで計33試合に出場。昨年8月に東京Vへ完全移籍で加わり、今季は3試合すべてで途中出場ながら2得点を挙げて存在感を見せている。

吉田のプロ初となるFK弾には、「そんな左足持ってたんか」「目の覚める一撃だな」「すっごい武器発見！」「こんなん蹴れたんかい」「めちゃくちゃいいキック持っとるがな」「こんなことも出来たんか」「中村俊輔バリのFK」など多くのコメントが寄せられ、25歳DFに熱視線が注がれていた。（FOOTBALL ZONE編集部）