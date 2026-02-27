【ユニクロ最新チラシ】ジーンズも無地Tも特別価格に。今週は人気の大人カジュアル服がお買い得。
ユニクロが毎週発行している、折込チラシとデジタルチラシ。
2026年2月27日から3月5日までは「新生活準備号」。春の新生活に向けて押さえておきたい、カジュアルな春服がお得にゲットできます。
ロングシーズン使えて助かる...！
●バギーカーブジーンズ（期間限定価格3990円）
ルーズなシルエットのバギージーンズを取り入れれば、トレンドのある着こなしに。ゆったりサイズで体系カバーができながら、ハイウエストのデザインでスタイルアップ効果も。
股下70cmの丈短めタイプも展開しているので、低身長さんも安心です。
●ユーリティショートジャケット（期間限定価格5990円）
ボリュームを持たせたAラインシルエットとすっきりとしたショート丈が特徴のアウターは、ロングシーズン使えてとっても便利。
中のレイヤードスタイルを楽しめるほか、様々なボトムスにも対応でき、コーディネートの幅が広がります。
●ソフトリブクルーネックT/長袖（期間限定価格1290円）
体に馴染むような優しい肌触りとフィット感に、着回しやすいシンプルなデザインの長袖Tシャツは、季節問わず活躍します。
1枚で着るのはもちろん、Tシャツやスウェットと合わせたレイヤードを楽しむのもアリ！
これだけではなく、「オーバーサイズスウェットシャツ」（2990円）、「ハリントンジャケット」（5990円）、「コットンオーバーサイズシャツ」（2990円）など、爽やかな大人カジュアルコーデが作れるアイテムが値下げ中です。
※画像は公式サイトより。
（東京バーゲンマニア編集部）