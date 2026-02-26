Snow Man宮舘涼太との熱愛が報じられた日本テレビ・黒田みゆアナが、2月26日放送の『DayDay.』（日本テレビ系）に生出演。スクープ翌日ではあったが、いつもと変わらぬ“通常運転”を貫いてみせた。

「この日の放送は、北海道・知床の流氷を専門ガイドとめぐる『流氷ウォーク』のVTRからスタート。氷の海を歩く体験映像が流れた後、画面がスタジオへ切り替わりました。

すると武田真一アナ、南海キャンディーズ山里亮太さん、そして黒田アナのMC3人が横並びで映し出されました。黒田アナは白のブラウスに白のロングスカートという清楚な装いで、表情や声色に微塵の動揺も感じさせませんでした」（芸能記者）

この直後、山里が「分かります。みなさんがもう、心ここにあらずだということが……」と、ドキッとする発言をしたが、登場したのはミラノ五輪でフィギュアスケート女子銅メダルを獲得した中井亜美選手。スタジオは五輪の裏話で盛り上がり、この後も熱愛報道には触れないまま2時間の番組は終了した。

まさに何事もなかったかのような華麗なスルーぶりにXでは、

《黒田みゆアナ、特にコメント無しか。そりゃそうか》

《メンタル、金メダルだから》

といった反応が寄せられている。

“舘さま”こと宮舘とのお泊まり熱愛が、『女性セブンプラス』によって世に放たれたのは25日のことだった。

「同報道によると2人は去年から関係を深め、今年に入ってからは、黒田アナが宮舘さんの自宅に何度も通っていると伝えられています」

宮舘にとっては初ロマンスだが、黒田アナは2度め。2023年5月、同期ディレクターとの交際を『FRIDAY』が報道し、“ほぼ同棲”状態とも伝えられていた。

「当時も本人が言及することはありませんでしたが、今回も局は静観の構えとみられます」

だが、スクープ当日の朝の『DayDay.』では、象徴的な場面もあったという。芸能プロ関係者が語る。

「番組後半のエンタメコーナー『Dotti‐Dotti』で、Snow Manの新曲『オドロウゼ！』のMVメイキング映像が解禁されたという情報が紹介されました。センターを務めた佐久間大介さんのインタビューに続き、曲の魅力を語ったのが宮舘さんでした。

宮舘さんはVTRの中で、『日常に疲れた感じから、この曲を再生したら一気にフレッシュな気持ちだったり、イヤなことを忘れて、“とりあえず踊ろうぜ、みんなで！そしたら笑顔があふれるぜ！”という曲』と熱弁。スタジオ出演者がワイプで抜かれていたが、その間、黒田アナの表情が映ることはありませんでした」

黒田アナはInstagramのコメント欄も閉鎖するなど波風を極力立てない“沈黙”姿勢を貫くようだ。2人の恋の行方やいかに。