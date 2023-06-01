プロ野球速報アプリ「NPB+（プラス）」が正式リリース
NPBエンタープライズ、コナミデジタルエンタテインメント、ソニーの3社で構成されるNPB+製作委員会は、「NPB+（プラス）」のサービスを開始した。
「NPB+」は、日本野球機構（NPB）公認のプロ野球速報アプリ。2025年秋に行ったテスト配信を経て、UIの刷新や機能強化を行い正式版として公開された。
主な機能として、ホークアイのトラッキングデータに基づく「一球速報」や3DCG映像でプレーを再現する「リプレイ動画」機能も搭載され、プロの技術を多角的に分析できる。「選手情報」は、セ・パ両リーグ12球団全選手の最新成績や経歴に加え、各種トラッキングデータによるパフォーマンス指標を確認できる機能。お気に入り選手は最大10名まで登録可能で、個人の成績ランキングも網羅される。
このほか、3月のWBC開催に合わせて、データ配信権を持つ「Sportradar」とのパートナーシップにより「侍ジャパンモード」が新設された。3月5日からの全47試合に加え、2月27日・28日の中日ドラゴンズ戦、3月2日のオリックス・バファローズ戦、3月3日の阪神タイガース戦といった強化試合も一球速報の対象となる。
サービス開始に合わせ、新TVCM「リアルシルエット篇」と「リアルアナウンス篇」の2種類が2月27日から全国で放映される。このうち「リアルアナウンス篇」には、元プロ野球選手の杉谷拳士氏が出演し、埼玉西武ライオンズの場内アナウンス担当としておなじみの鈴木あずさ氏とのコミカルな掛け合いが披露されるという。