IT¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñºî²È¤Î¸ÍÅÄ³Ð»á¤¬YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¸ÍÅÄ³Ð¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡Ú¿É¸ý¡ÛÅÀ¿ôÉ¾²Á¡×¤ÇÆ°²è¤ò¸ø³«¡£Anker¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSoundcore¡×¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ë¡¢¥¢¥×¥ê¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ÇËÝÌõ¡¦ÄÌÌõµ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¸ÍÅÄ»á¤Ï¡Ö²áµî¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¤Õ¤¯¤á¤Æ²»À¼Ç§¼±¤·¤ÆËÝÌõ¡¦ÄÌÌõ¤Ç¤­¤Á¤ã¤¦¡×¤È¶Ã¤­¤ò¸ì¤ê¡¢¤½¤Î¼ÂÍÑÀ­¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¼ê»ý¤Á¤Î¡ÖSoundcore Liberty Buds¡×¤ä¡ÖSport X20¡×¤Ê¤É¡¢¿·µì¥â¥Ç¥ë¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¼Â±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¡ÖSoundcore¡×¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿µ¡Ç½¥¢¥¤¥³¥ó¤«¤é¡¢¡Ö¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°ËÝÌõ¡×¡ÖÂÐÏÃËÝÌõ¡×¤Ê¤É¤¬ÁªÂò¤Ç¤­¤ë¡£
¡Ö¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°ËÝÌõ¡×¤Î¸¡¾Ú¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Þ¥¤¥¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤¿ÆüËÜ¸ì¤¬Â¨ºÂ¤Ë±Ñ¸ì¤ËËÝÌõ¤µ¤ì¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤«¤é²»À¼¤È¤·¤ÆºÆÀ¸¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡£µÕ¤Ë±Ñ¸ì¤Î²»À¼¤òÊ¹¤«¤»¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¸ì¤ËËÝÌõ¤µ¤ì¤ÆÊ¹¤³¤¨¤ëµ¡Ç½¤â³ÎÇ§¤·¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ï¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¼¤¬ÆüËÜ¸ì¤ÇÊ¹¤³¤¨¤ë¡×¤ÈÍøÊØÀ­¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£ËÝÌõÆâÍÆ¤Ï¥¹¥Þ¥Û²èÌÌ¾å¤Ç¤â¥Æ¥­¥¹¥È¤Ç³ÎÇ§²ÄÇ½¤À¡£

¤Þ¤¿¡¢¡ÖÂÐÏÃËÝÌõ¡×µ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÀâ¡£ÊÒÊý¤¬¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÁõÃå¤·¡¢¤â¤¦ÊÒÊý¤¬¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢°Û¸À¸ì´Ö¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£¸ÍÅÄ»á¤Ï¼ÂºÝ¤Ë±Ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¼Â±é¤·¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Ê¤¬¤é²ñÏÃ¤¬¤Ç¤­¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢iOS¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Android¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤ËÆ°ºî¤¹¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¡¢OS¤òÁª¤Ð¤º¤Ë»È¤¨¤ëÈÆÍÑÀ­¤Î¹â¤µ¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¸ÍÅÄ»á¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²»¼Á¤ä¥Î¥¤¥­¥ã¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²áµî¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò´Þ¤á¤ÆËÝÌõÄÌÌõ¤Ç¤­¤Á¤ã¤¦¡×ÅÀ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¸ì¤ë¡£¡ÖÀìÍÑ¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÇã¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ç¤­¤Á¤ã¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖÂç¤­¤ÊÇï¼ê¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀä»¿¡£¤Þ¤º¤ÏÌµÎÁ´ü´ÖÃæ¤Ë¼ê»ý¤Á¤ÎAnker¥¤¥ä¥Û¥ó¤Çµ¡Ç½¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤ÆÆ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£

