1週間だけフード全品半額！ビッグエコーがグランドメニュー刷新で企画、有名店監修ラーメンなど入魂の新商品が目白押し

第一興商が運営するカラオケルームビッグエコーは2026年2月25日から3月3日まで、すべてのフードメニューを半額で提供する「フード全品半額祭」を開催する。グランドメニューの刷新に合わせて実施するもので、キャンペーンにより来店を促し新しいフードメニューの認知度を高める狙い。新グランドメニューを見ると有名店や人気店との意欲的なコラボレーションも多く、その力の入れようがうかがえる。

1週間限定、全440店舗でフードメニューが全品50％オフ

新グランドメニューでは、国内外の人気食品ブランドや有名ラーメン店とコラボレーションを実施。韓国の『bibigo』による本格マンドゥを揚げ餃子として提供するほか、「HERSHEY‘S」のチョコレートシロップをたっぷり使ったチョコレートパンケーキとチョコレートパフェも新たに採用。さらに、牛めしの『松屋』とは牛めしの具を使った「牛肉うどん」をメニュー化した。

一方、ラーメン店とのコラボレーションでは大阪市で人気の3店舗と3種類の「〆の一杯」を用意。十三駅に総本店を置く『中華そば 桐麺』とは鶏×魚介の「淡麗醤油」、阿波座が本店の『らーめん 香澄』とは赤味噌と白味噌を組み合わせた「味噌」、長堀橋の『小麦と生きる道』とは「博多豚骨」を開発した。半チャーハンをセットにすることもできるという。

ラーメン店コラボ3品

さらに、そば粉入りの麺を使った「辛麺」や従来のメニューを改良した「濃厚カルボナーラ」、長時間発酵の生地を使用した「プレミアムペパロニピザ」も設定。このほかドリンクメニューも、テキーラの有名ブランド「ホセ・クエルボ」と組んだ3種類のサワーや「男梅サワー」なども追加して拡充している。

「フード全品半額祭」は2月25日から3月3日までの7日間、全440店舗で実施。新グランドメニューに掲載されているすべてのフードメニューが対象で、ドリンク類や限定店舗メニューは除外。詳細はキャンペーン特設ページで確認可能だ。

※画像ギャラリーでは新グランドメニューの目玉商品の数々をご覧いただけます

全部半額で試せる！ビッグエコーが新グランドメニュー、おいしそうなピザやラーメンなど目玉商品一覧（9枚）