50ccから“新基準原付”へ！ これまでの125ccバイクとは何が違う？

これまで日本の通勤・通学を支えてきた排気量50cc以下の第一種原動機付自転車は、今後街中から姿を消すことになりそうです。

その背景にあるのは、世界的に厳格化されている排出ガス規制です。50ccという極めて小さなエンジンで、最新の環境規制をクリアする浄化装置を搭載することは、技術的な難易度が非常に高く、製造コストの大幅な上昇を招くこととなりました。

この課題を解決するため、警察庁および関係省庁は道路交通法施行規則を改正。2025年4月から、構造上出すことができる最高出力を4.0kW（約5.4馬力）以下に制御した総排気量125cc以下の二輪車を「新基準原付」とし、従来の原付免許や普通自動車免許で運転できるようにしました。

ホンダ、ヤマハ、スズキといった国内大手メーカーは、2025年10月末をもって従来の50ccモデルの生産を事実上終了しており、現在の新車市場においては、この「出力制限付き125cc」（新基準原付）が原付一種の主役へと入れ替わっています。

ホンダは馴染みのあるブランドを新基準に適合させ、「Dio（デュオ）110 Lite」「スーパーカブ110 Lite」「クロスカブ110 Lite」「スーパーカブ110 プロ Lite」といったモデルを販売中です。

ヤマハは「JOG ONE（ジョグ ワン）」を3月19日に発売予定。スズキも新基準に適合した125ccバイクの開発を進めています。

●法的な扱いや走行ルールは50ccと同じ！

ここで多くのドライバーが誤解しやすいのが、「125ccなら何でも普通免許で乗れるようになった」という点です。普通免許で運転できるのは、あくまで最高出力が4.0kW以下に制限された「新基準原付」に限られます。

新基準原付は、車体サイズこそ従来の125ccクラスと共通で安定感が増していますが、法的な扱いは従来の50ccと全く変わりません。ナンバープレートの色は「白色」であり、走行ルールにおいても「時速30kmの速度制限」「二段階右折の義務」「二人乗りの禁止」がそのまま適用されます。

一方で、街中でよく見かける黄色やピンク色のナンバープレートを付けたバイクは、出力制限のない「原付二種（小型二輪）」に分類されます。これらは時速60kmでの走行が可能で、二段階右折も不要、さらにタンデム走行（二人乗り）も許可されています。

しかし、これらを運転するには依然として「小型限定普通二輪免許」以上のバイク専用免許が必要となります。もし普通免許のみでピンクナンバーのバイクを公道で走らせれば、無免許運転として厳しい処罰の対象となるため、識別には細心の注意が必要です。

原付一種に新たな区分基準が追加！（画像：警視庁）

●最短2日間で手に入る「ピンクナンバー」への切符

「新基準原付の30km／h制限や二段階右折はわずらわしい、でも本格的なバイク免許を取る時間は取れない」…そんな層に向けて、現在注目を集めているのが「AT小型限定普通二輪免許」の取得です。

実は、普通自動車免許を既に持っている人に対しては、教習所での規定が大幅に緩和されています。2018年の法改正以降、1日に受講できる技能教習の時間上限が引き上げられたことで、最短「2日間」の通学で教習を修了することが可能になりました。

この「最短2日」のカリキュラムでは、学科教習のほとんどが免除され、実技を中心とした効率的なトレーニングが行われます。

土日の2日間を利用して教習を終え、後日に運転免許試験場での適性検査などを受け合格すれば、すぐにでも「ピンクナンバー」の125ccスクーターに乗ることができるようになります。

2026年現在、多くの指定自動車教習所がこの「2日完結コース」を主力プランとして用意しており、タイパ（タイムパフォーマンス）を重視する現代のニーズに合致した選択肢として定着しています。

日本のパーソナルモビリティの象徴だった50ccバイクは、環境規制という大きな壁によって、125ccベースの「新基準原付」へとその姿を変えました。これにより、普通自動車免許を持つ人々は、より大柄で安定した車体を選ぶことができるようになっています。

しかし、その中身が「出力制限付きの原付一種」である以上、交通ルールの制約からは逃れられません。

もし、あなたが日々の移動においてよりスムーズな流れに乗りたい、あるいは週末にパートナーを後ろに乗せて走りたいと考えているのであれば、わずか2日間の投資で手に入「AT小型限定普通二輪免許」へのアップグレードは、賢明な判断と言えるでしょう。

かつての原付一種と二種では10万円ほどの差がありましたが、ホンダ、ヤマハから登場した新基準原付きを見てみると下記のようになっており、その価格差は1万円から2万円ほどというのが現状です（2026年2月時点）。

スーパーカブ110 Lite 34万1000円

スーパーカブ110 35万2000円

Dio110 Lite 23万9800円

Dio110・ベーシック 25万800円

Jog One 25万9600円

JOG125 27万600円

（価格は消費税込）

これらを踏まえると「AT小型限定普通二輪免許」の取得は、より有効な手段になるのではないでしょうか。

自分が必要としているのは「原付免許で乗れる手軽さ」なのか、それとも「ピンクナンバーがもたらす自由」なのか。制度の仕組みを正しく理解した上で、新しいバイクライフの一歩を踏み出してみてください。