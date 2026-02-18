「Slip my mind」の意味は？覚えておきたいイディオムです！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「うっかりする」でした！

「Slip」は「滑る」や「抜ける」を意味し、この表現を直訳すると「（それが）私のあた記憶から抜け落ちた」となります。

そこから、日本語の「うっかり忘れる」や「ど忘れする」という意味として使われるようになりましたよ。

「Before it slips my mind, let me write it down.」

（忘れる前に、メモっておこう）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。