日本オリンピック委員会（JOC）の公式Xが2026年2月17日に更新され、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した日本代表の「りくりゅうペア」こと三浦璃来選手と木原龍一選手のオフショット動画を公開した。

投稿内容が「2人のやり取り可愛くて癒される」などと反響を呼んでいる。

木原選手は仮眠中、昼食完成で「三浦選手が起こしに行くことに」

JOC公式Xは「仮眠する木原龍一選手 起こす三浦璃来選手 金メダル獲得翌日、大忙しのりくりゅうペアのオフショット！」として、37秒の動画を公開した。冒頭にテロップで「早朝からの取材対応で仮眠中の木原選手 昼食のお寿司が出来上がり三浦選手が起こしに行くことに」と説明がある。

木原選手が両手を胸の上で重ねて寝ているところへ、三浦選手が近づいて「お寿司食べる人？」と優しく声かけ。小さくうなずいて起き上がる姿に、「起きた」と笑いをこぼした。

一方で木原選手は「眠い、ありがとうございます」とつぶやき、スタッフから「ゆっくり眠れましたか？」と尋ねられて「りくちゃんに起こされました」とも。これに三浦選手は「あぁお寿司食べなくていいなら、どうぞ寝ててください！」といい、木原選手が「食べます」と応じると、「ですよね」と笑っていた。

投稿は4万6000件超の「いいね」を集め、「この2人のやり取り可愛くて癒される」「龍一くん寝方、綺麗すぎ。璃来ちゃん起こし方、可愛すぎ」「さっきまで世界最強ペアなのに裏ではずっとニコニコしてるの尊すぎる」「最高の演技の裏には、こうした信頼関係があるんですね」などと反響を呼んでいる。