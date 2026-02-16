¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ë¤Æ¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡×´ØÏ¢ºÆÈÎ¥¬¥ó¥×¥é¤¬2·î16Æü11»þ¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï¡ÖHG 1/144 ¥¬¥ó¥À¥à¥Ð¥ë¥Ð¥È¥¹¥¢¥À¥×¥È¡×¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡×´ØÏ¢ºÆÈÎ¥¬¥ó¥×¥é4¾¦ÉÊ¤ò2·î16Æü11»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢ºÆÈÎ¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡ÖHG 1/144 ¥¬¥ó¥À¥à¥Ð¥ë¥Ð¥È¥¹¥¢¥À¥×¥È¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖMG 1/100 ¥¬¥ó¥À¥à¥Ð¥ë¥Ð¥È¥¹¥ë¥×¥¹ÍÑ ³ÈÄ¥¥Ñー¥Ä¥»¥Ã¥È¡×¡¢¡ÖHG 1/144 Å´²ÚÃÄ¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¡×¡¢¡ÖHG 1/144 ¥¬¥ó¥À¥àÃ¼ÇòÀ± Âè2·ÁÂÖ¡×¤Î4¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡£
HG 1/144 ¥¬¥ó¥À¥à¥Ð¥ë¥Ð¥È¥¹¥¢¥À¥×¥È¡Ê2¼¡È¯Á÷Ê¬¡Ë
6·î È¯Á÷Í½Äê
²Á³Ê¡§2,420±ß
MG 1/100 ¥¬¥ó¥À¥à¥Ð¥ë¥Ð¥È¥¹¥ë¥×¥¹ÍÑ ³ÈÄ¥¥Ñー¥Ä¥»¥Ã¥È¡Ê3¼¡È¯Á÷Ê¬¡Ë
5·î È¯Á÷Í½Äê
²Á³Ê¡§2,970±ß
HG 1/144 Å´²ÚÃÄ¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¡ÊºÆÈÎ¡Ë
6·î È¯Á÷Í½Äê
²Á³Ê¡§7,700±ß
HG 1/144 ¥¬¥ó¥À¥àÃ¼ÇòÀ± Âè2·ÁÂÖ¡ÊºÆÈÎ¡Ë
6·î È¯Á÷Í½Äê
²Á³Ê¡§2,860±ß
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º