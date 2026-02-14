日経225先物：14日2時＝480円高、5万7470円
14日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比480円高の5万7470円と急騰。日経平均株価の現物終値5万6941.97円に対しては528.03円高。出来高は1万2397枚となっている。
TOPIX先物期近は3859.5ポイントと前日比35.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は40.65ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57470 +480 12397
日経225mini 57455 +465 249424
TOPIX先物 3859.5 +35.5 12888
JPX日経400先物 34870 +395 1335
グロース指数先物 715 +9 1560
東証REIT指数先物 売買不成立
