　14日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比480円高の5万7470円と急騰。日経平均株価の現物終値5万6941.97円に対しては528.03円高。出来高は1万2397枚となっている。

　TOPIX先物期近は3859.5ポイントと前日比35.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は40.65ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 57470　　　　　+480　　　 12397
日経225mini 　　　　　　 57455　　　　　+465　　　249424
TOPIX先物 　　　　　　　3859.5　　　　 +35.5　　　 12888
JPX日経400先物　　　　　 34870　　　　　+395　　　　1335
グロース指数先物　　　　　 715　　　　　　+9　　　　1560
東証REIT指数先物　　売買不成立

