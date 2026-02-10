¡Ú¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¡Û¡Ö¥¢¥ë¥Þ¡¼¥Ë¤ËÉé¤±¤Æ¤Ê¤¤¡×¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½¤Î¡Ø¥æ¥Ë¥¯¥í¡Ù¸ø¼°¥¦¥§¥¢¤¬ÏÃÂê¡¢Äó¶¡¤Î¡È°Õ³°¤Êå«¡É
¡¡2·î6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7ÆüÌ¤ÌÀ¡Ë¤Ë³«²ñ¼°¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¡£»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë2¤Ä¤ÎÀ»²ÐÂæ¤ä4²ñ¾ì¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ÇÌ¥¤»¤¿º×Åµ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥æ¥Ë¥¯¥í!?¡×ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½¤Î¸ø¼°¥¦¥§¥¢
³Æ¹ñ¤Î¥¦¥§¥¢¤Ï¤µ¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼
¡¡Æþ¾ì¤Î½çÈÖ¤Ï³«ºÅ¹ñ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È½ç¤Ç¡¢¡ÖGIAPPONE¡×É½µ¤ÎÆüËÜ¤Ï34ÈÖÌÜ¤ËÅÐ¾ì¡£¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹À½¤Î¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¦¥§¥¢¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÆüËÜ¹ñ´ú¤È¤È¤â¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¹ñ´ú¤ò¼ê¤Ë¹Ô¿Ê¤·¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSky sport¡Ù¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¥¸¥ã¥Ã¥Ý¡¼¥Í¤À¡×¤È¶Ã¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¡£³«ºÅ¹ñ¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡Æþ¾ì¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢³Æ¹ñÁª¼êÃÄ¤Î²Ú¤ä¤«¤Ç¸ÄÀÅª¤Ê°áÁõ¤â¸«¤â¤Î¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎËÜ¾ì¤é¤·¤¯¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤âÂç¤¤¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥®¥ê¥¹ÂåÉ½¤Î¥¹¥«¡¼¥Õ¤ò¡ÖÌÜ¤ò°ú¤¯¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥â¥ó¥´¥ë¤Î¥¦¥§¥¢¤ò¡ÖÈþ¤·¤µ¤ÈÍ¥²í¤µ¤Ç¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¡£¤Þ¤µ¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö³Æ¹ñ¤Î¸ø¼°¥¦¥§¥¢¤Ï¡¢Ì¾¤À¤¿¤ëÃøÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¡¢ºòÇ¯91ºÐ¤ÇÀÂµî¤·¤¿¥¸¥ç¥ë¥¸¥ª¡¦¥¢¥ë¥Þ¡¼¥Ë¤Î¡Ø¥¨¥ó¥Ý¥ê¥ª ¥¢¥ë¥Þ¡¼¥Ë¡Ù¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥ó¤Ç¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ï¡Ø¥é¥ë¥Õ¥í¡¼¥ì¥ó¡Ù¡¢±Ñ¹ñ¤Ï¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥Ù¥ó¡¦¥·¥ã¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡¢¥«¥Ê¥À¤Ï¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¦¥§¥¢¡Ø¥ë¥ë¥ì¥â¥ó¡Ù¤È¡¢³Æ¹ñÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¹âµé¥À¥¦¥ó¤ÇÍÌ¾¤Ê¡Ö¥â¥ó¥¯¥ì¡¼¥ë¡×¤âÀèÆ³¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë°áÁõ¤òÄó¶¡¤·¡¢¤Ò¤È¤¤ïÌÜÎ©¤Ä¶ä¿§¤Î¥³¡¼¥È¤òÈäÏª¡£¤Þ¤¿¡¢Ìó2Ëü¿Í°Ê¾å¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¢ÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤É¡¢Âç²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¯¥ë¡¼¤¬¤Þ¤È¤¦¸ø¼°¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¡Ö¥µ¥í¥â¥ó¡×¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ï¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¡×¤ÇÅÐ¾ì
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÆüËÜ¤Î»ëÄ°¼Ô¤¿¤Á¤«¤éÆÃ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½¤À¤Ã¤¿¡£¹ñ´ú¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿Ç»º°¤È²«¿§¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¦¥§¥¢¤Î¶»¸µ¤Ë¡¢¸«³Ð¤¨¤Î¤¢¤ëÀÖ¤¤¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤¬¡£ÆüËÜ¿Í¤Ë¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¡×¤¬¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¤¬Æ±Áª¼êÃÄ¤Ø¸ø¼°¥¦¥§¥¢¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Â¤ÏÅìµþ¡¢ËÌµþ¡¢¥Ñ¥ê¤ËÂ³¤4Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¤¹¡£2018Ç¯¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤¬¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¼óÅÔ¡¦¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¤Ë1¹æÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¤«¤é¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ø¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ÎÄó°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡»×¤ï¤Ì¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥æ¥Ë¥¯¥í¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥æ¥Ë¥¯¥í!?¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡Ö¸ÞÎØ¤Ç¥æ¥Ë¥¯¥í¥í¥´¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤ë¡ªÆüËÜ¤Î¥»¥ó¥¹¤¬À¤³¦¤Ë¹¤Þ¤ë¤Î¡¢¤Ê¤ó¤«¥¨¥â¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¤Î´ë¶È¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¸À¤¦À¤³¦¤Îº×Åµ¤Ç¹ñ¤Î¸ø¼°¥¦¥¨¥¢¡¼¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¤Î¸Ø¤ê¤À¤È»×¤¦¡×¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥¦¥§¥¢¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¢¥ë¥Þ¡¼¥Ë¤Î¥¦¥§¥¢¤ËÉé¤±¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤Ê¤É¡¢´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½¤Î°áÁõ¤Ï¡¢1970Ç¯Âå¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡ØÈëÌ©ÀïÂâ¥´¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡È¥¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡É¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥óÂåÉ½¤Î¥¦¥§¥¢¤â¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤ÎÇÛ¿§¤À¤È¥Í¥Ã¥È¾å¤òÁû¤¬¤»¤¿¡£¶¥µ»°ÊÁ°¤Ë¤â¡¢¸ÞÎØ¤Ï²¿¤«¤È»ä¤¿¤Á¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤À¡£