¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ½÷À¤¬¡Ö¼Î¤Æ¤ë¤È³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¡×3Áª¡£¿ÍÀ¸¸åÈ¾¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¼êÊü¤·½Ñ
¹¹Ç¯´üÆÃÍ¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡¢¿Æ¤Î²ð¸î¡¢»×½Õ´ü¤Î»Ò¤É¤â¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¡Ä¡Ä¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ½÷À¤Ï¡¢»Å»ö¤ä¤ª¶â¤ÎÌäÂê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿Çº¤ß¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢40Âå¤Î±äÄ¹¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¤¤ë¤È¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¡ÖÉÔÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¡×¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤â³Ú¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¿´¶¤ÎÊÑ²½¡×¤È¡Ö¼êÊü¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤3¤Ä¤Î¤â¤Î¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¡Ö¤ª¤Ð¤µ¤ó¤À¤«¤é¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥È¤À¤«¤é¡×¼«°Õ¼±¤Ë²×¤Þ¤ì¤ë50Âå½÷À¤òµß¤Ã¤¿¡È´ÔÎñ½÷À¤Î¤Ò¤È¸À¡É
¡È¿Í¤ÎÌÜ¤Ð¤«¤ê¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡É¤Ë¹¬¤»¤Ê¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¸Ä¿Íº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ã¤¤¤³¤í¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¼þ¤ê¤«¤é¡ÖÃæÇ¯¤Î½÷À¡×¤È°·¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤¤ì¤¤¤Ê½÷À¤Ç¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ª¡×¡Ö¼ã¤¯¸«¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¸º¤ê¡¢¿´¤¬¿á¤ÃÀÚ¤ì¤Æ¤¯¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²ÃÎð¤Ë¤è¤ëÂÎ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÈþÍÆ°Ê¾å¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤À¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡ÈÂÎ¤¬³Ú¤Ê¤â¤Î¡É¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡ª
µÕ¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡Ö¿Í¤«¤é¤Î¾Î»¿¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¸«±É¤òÄ¥¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¡×¡Ö¼ã¤¤¸«¤¿ÌÜ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ò½ÅÍ×»ë¤·¡¢¼«Á³¤ÎÎ®¤ì¤ËµÕ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÌµÍý¤¬¤¿¤¿¤Ã¤ÆÂÎ¤ò²õ¤·¤¿¤ê¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤«¤é¤Ï¡ÖÄË¡¹¤·¤¤¿Í¡×¤À¤È¸«¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£
¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤è¤ê¡¢¡È¼«Ê¬¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡Ö¤¹¤Æ¤¤ÊÇ¯¤Î½Å¤ÍÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤Î¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÌýÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÈÝ±þ¤Ê¤·¤Ë10Ç¯¸å¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤³¤í¤Ë¤Ï´ÔÎñ¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ñ¼Ò°÷¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÄêÇ¯¤¬¸½¼ÂÅª¤ÊÇ¯Îð¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÎÎÏ¤ÎÄã²¼¤ä¹¹Ç¯´üÆÃÍ¤Î¾É¾õ¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¡È¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ËÆ°¤±¤ë»þ´Ö¡É¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤Æ¤«¤é¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤è¤¦¡×¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÂÎÎÏ¤âµ¤ÎÏ¤â¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡£
¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡È¿ÍÀ¸¡É¤È¤¤¤¦¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¤â¤Î¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤ª¶â¡×¤è¤ê¤â¡Ö»þ´Ö¡×¤ÎÊý¤¬Âç»ö¤À¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¿´¤Ç³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤»¤º¥°¥º¥°¥º¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤É¤óÀº¿À¤¬¤Þ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ¦µ¤¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þ´Ö¤Ï¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¡ÈËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡É¤ËÈñ¤ä¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¤Î¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¿Í¤â°Õ³°¤È¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¿ÍÀ¸¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢°ì¤«¤éÊÙ¶¯¤·¤Æ°û¿©Å¹¤ò»Ï¤á¤¿¿Í¤Ê¤É¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¼þ¤ê¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼Î¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡ÖÂ»¤«ÆÀ¤«¡×¤è¤ê¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤É¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¡×¤ÎÊý¤ò½Å»ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢À¸³èÈñ¤ä³ØÈñ¤Ê¤É¤â¹ÍÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÌäÂê¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¿Í¤ËÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤ÎÊý¤¬ÂçÀÚ¡£Ã¯¤Î¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¡×¤Ç¤¹¤·¤Í¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥¢¥é¥Õ¥£¥ÕÀ¤Âå¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¡Ö¿Æ¤Î²ð¸î¡×¤ÎÌäÂê¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤âÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¿Æ¤È¤Î´Ø·¸¤¬°¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ïµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÈÄí´Ä¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¥±¡¼¥¹¥Ð¥¤¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²áµî¤Î¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤Èº¬¤Ë»ý¤Á¡¢¿Æ¤òµö¤µ¤º¡¢°ÕÃÏ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Î¤Á¤Ë¸å²ù¤¹¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿Æ¤Ï¡¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß¡£ÉÔÃç¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿´¤Ç¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤é¡¢»Ä¤ê¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡Ö¸å²ù¤·¤Ê¤¤´Ø¤ï¤ê¡×¤ò»ý¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿Æ¹§¹Ô¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¿Æ¤Ï¤Ê¤·¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ï¤¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¿Æ¤È¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¿´¤Ë¿¼¤¤½ý¤ò»Ä¤·¤¬¤Á¡£µÕ¤Ë¡¢¡Ö½ª¤ï¤ê¤è¤±¤ì¤ÐÁ´¤Æ¤è¤·¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»Ä¤ê¤Î»þ´Ö¤ÇÇ¯Ï·¤¤¤¿¿Æ¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤é¤ì¤¿¿Í¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤Ç¼«Ê¬¤Î¿´¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç¯¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¿Æ¤¬°¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼Â¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤âÍî¤ÁÅÙ¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¿Æ¤ËÍýÁÛ¤òµá¤á¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡ÊËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢¿Æ¤ò°¦¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡Ë¡×¤È¤«¡£
·ë¶É¡¢´°àú¤Ê¿Æ¤Ê¤É¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¡Ö¡È¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¡É¤Ê¤ó¤À¡×¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤ÆÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÂçÀÚ¡£¡È¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¡É¤Ë¤â¡¢¡Ö²áµî¤Ï¿å¤ËÎ®¤¹¡×¡Öµö¤¹¡×Êý¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤ËÀº¿À¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°Õ³°¤È¿Æ¤È¤Î´Ø·¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤È¤Î´Ø·¸¤âÎÉ¹¥¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¡È¤³¤¦¤¤¤¦À³Ê¡É¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÇ§¤á¡¢¸«¼é¤ë»ÑÀª¤¬»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£
¼«Ê¬¤Î¿´¤Ë¤¢¤ë¡ÈÉé¤ÎÉôÊ¬¡É¤¬¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢²þÁ±¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤È¤¦¤Þ¤¯ÉÕ¤¹ç¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó50Âå¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ç¤â¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤é¤³¤ì¤é¤ò¼Î¤Æ¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö¸À¤¦¤Ï°×¤¯¹Ô¤¦¤ÏÆñ¤·¡×¤Ç¡¢°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¿ÍÀ¸¤Î¸åÈ¾Àï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö»þ´Ö¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¡ÈÀÚ±©µÍ¤Þ¤Ã¤¿»×¤¤¡É¤òÊú¤¯¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼Î¤Æ¤ëÍ¦µ¤¤ò»ý¤Æ¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¡È¿´¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ëÀ¸¤Êý¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
(Ê¸:¤Ò¤«¤ê¡ÊÎø°¦¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¥¬¥¤¥É¡Ë)
(Ê¸:¤Ò¤«¤ê¡ÊÎø°¦¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¥¬¥¤¥É¡Ë)