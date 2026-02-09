»ä¤Ï¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆŽ¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤µ¤»ý¤ÁŽ£¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä102ºÐ¤Î½÷À°å»Õ¤¬¶µ¤¨¤ëŽ¢¹õÎò»ËŽ£¤ò°ú¤¤º¤é¤Ê¤¤ÊýË¡
¢£½é¤á¤Æ¿ÍÁ°¤ÇÅ¾¤ó¤À¤È¤¤ÎÃÑ¤º¤«¤·¤µ
æ·ÃÑ¿´¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤â¼êÊü¤·¤Ë¤¯¤¤´¶¾ð¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£À¸³¶¤½¤Î´¶¾ð¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ²á¤´¤¹¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£»×¤¤¤À¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢²áµî¤ËÃÑ¤ò¤«¤¤¤¿·Ð¸³¤¬²¿ÅÙ¤â¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£ÃÑ¤Î´¶¾ð¤Û¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤«¤éÀ¸Ì¿ÎÏ¤òÃ¥¤¦¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤â¡¢°ìÅÙ¤¯¤é¤¤¤ÏÃÑ¤ò¤«¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤«²¿ÅÙ¤âÉñÂæ¾å¤Ç³ê¤Ã¤ÆÅ¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ª¡¡º£¤Ç¤â»×¤¤¤À¤¹¤È¶»¤¬¾¯¤·ÄË¤à¤¬¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò¥æ¡¼¥â¥¢¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤¬Çö¤ì¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
½é¤á¤Æ¿ÍÁ°¤ÇÅ¾¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£³Ø¹»¤Ç¡Ö¥«¥¨¥ë¤ÏÃÓ¤òÈô¤Ó¤³¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦·à¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤À¡£
»ä¤Ï¼çÌò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢ÎÐ¿§¤Î°áÁõ¤òÃå¤Æ¡¢·èÄêÅª½Ö´Ö¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÓ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿å¤ÎÆþ¤Ã¤¿¤¿¤é¤¤¤ò¸«»ö¤ËÈô¤Ó¤³¤¨¤ë¸«¤»¾ì¤À¡£´ÑµÒ¤Ï¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÈô¤ó¤À½Ö´Ö¡¢²¿¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤Þ¤º¤Ï²»¤Ç¡¢¼¡¤ËÎä¤¿¤µ¤Ç¡¢¿å¤ò´¶¤¸¤¿¡£
µ¤¤¬¤Ä¤¯¤È¿å¤Ó¤¿¤·¤Ç¤¿¤é¤¤¤Î¤Ê¤«¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ÑµÒ¤Î¾Ð¤¤À¼¤¬¶Á¤¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°áÁõ¤Î¿§¤¬ÍÏ¤±¤À¤·¤Æ¿å¤ÏÎÐ¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ê¡¢»ä¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¿ÈÆ°¤¤Ç¤¤º¤Ëµã¤¤À¤·¤¿¡£
¢£æ·ÃÑ¿´¤ò¥æ¡¼¥â¥¢¤ËÊÑ¤¨¤ëÊì¤Î¶µ¤¨
¤½¤Î¸å¡¢Í¼¿©¤ÎÀÊ¤Ç·»¤¿¤Á¤¬¤½¤ÎÏÃ¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¡¢Êì¤Ï¶µ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£·»¤¿¤Á¤¬¤Ò¤È¤·¤¤ê¾Ð¤¤½ª¤¨¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Êì¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢¼¡¤Ë¥°¥é¥Ç¥£¡¼¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¾Ð¤ï¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¾Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¡©¡×
¤½¤Î¸À¤¤Êý¤Ë¤Ï¡¢°¦¾ð¤È¶¦´¶¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤¬µã¤¤¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢·»¤¿¤Á¤¬¾Ð¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Êì¤Î¼ÁÌä¼«ÂÎ¤Ë¡¢Åú¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¿å¤ËÍî¤Á¤¿¼«Ê¬¤òÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¼êÊü¤·¤¿¤é¡¢ÊÌ¤Î¸«Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¥«¥¨¥ë¤ÏÃÓ¤òÈô¤Ó¤³¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦·à¤ò´Ñ¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥«¥¨¥ë¤¬ÃÓ¤ËÈô¤Ó¤³¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢³Î¤«¤Ë¾Ð¤¨¤ë¡£æ·ÃÑ¿´¤òÆ°¤«¤¹¤È¡¢¤½¤ì¤ÏÊÑ²½¤¹¤ë¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¥æ¡¼¥â¥¢¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¶µ·±¤Ï¤½¤Î¸å¡¢²¿ÅÙ¤âÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÉñÂæ¾å¤ÇÅ¾¤Ö¤È¤¤¤¦¼ºÂÖ¤ò²¿ÅÙ¤â·Ð¸³¤·¡¢¤¢¤ì¤¬µÇ°¤¹¤Ù¤Âè1²ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¢£¼ºÇÔ¤·¤¿¼«Ê¬¤òµö¤¹¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤ë
Âç³Ø¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ô¡¼¥¥ó¥°101¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥¹¤ò¼õ¹Ö¤·¤¿¡£Á´°÷¤Ò¤È¤ê¤º¤ÄÁ°¤Ë½Ð¤Æ¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¥¤¥ó¥É¤«¤é¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢Â¾¤Î½÷³ØÀ¸¤¿¤Á¤È¤Ï°ã¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ±éÃÅ¤Ë¤¢¤¬¤ë¤È¤¡¢ÃÊº¹¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¤¤Æ¿¬¤â¤Á¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÃåÃÏ²»¤¬¶Á¤¯Á°¡¢Â¾¤Ë¤â¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¡£»ä¤ÎÆ¬¤¬´ù¤Ë¥¬¥ó¤È¤Ö¤Ä¤«¤ë²»¤È¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤¬É¨¤Î¾å¤Ç¥Ó¥ê¥Ã¤ÈÇË¤ì¤ë²»¤À¡£¤Ç¤â³Ø¹»·à¤Ç¤ÎÊì¤Î¶µ¤¨¤ò»×¤¤¤À¤·¡¢¤¹¤°¤Ëµ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤Ææ·ÃÑ¿´¤ò¼êÊü¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¶Ã¤¤¤Æ¤¶¤ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÇÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢ºÇ½é¤ËÃí°Õ¤ò¤Ò¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©¡×
¥¯¥é¥¹¤ÏÂçÇú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ»ä¤â¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÂçÀÚ¤À¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¼êÊü¤·¡¢Â¾¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ë¡£»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¼ºÇÔ¤·¤¿ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤ò¼êÊü¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¥æ¡¼¥â¥¢¤¬¤¢¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥æ¡¼¥â¥¢¤Ï¡¢´î¤Ó¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤â¤·ÃÑ¤º¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢µ¤¤Å¤±¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¼ºÇÔ¤ò¤·¤¿¼«Ê¬¤òµö¤¹¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ°¤¯ÎÏ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¢£¾Ð¤¦¤ÈÉû¿Õ¤¬»É·ã¤µ¤ì¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë
Êì¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤¬¿å¤Ó¤¿¤·¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Å¾¤ó¤À¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£³èÈ¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Å¾¤Ö¤Î¤Ï¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤À¤Ã¤¿¡£µã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Å¾¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ËÅ¾¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÃÑ¤º¤«¤·¤¤»×¤¤¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
Êì¤Ï¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ë¾Ð¤¦¤è¤¦¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¾Ð¤¤¤Ë¤Ï¡¢ÄË¤ß¤òËº¤ì¤µ¤»¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¾Ð¤¦¤ÈÉû¿Õ¤¬»É·ã¤µ¤ì¤ë¡£Éû¿Õ¤Ï¶²ÉÝ¤äÅÜ¤ê¡¢Ìµ´Ø¿´¤äÁþ¤·¤ß¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î²¼¤Î¤Û¤¦¤Ë¤Ï²£³ÖËì¤¬¤¢¤ê¡¢¾Ð¤¦¤È¤¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï²£³ÖËì¤ò¾å¤²¤¿¤ê²¼¤²¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÉû¿Õ¤â·Ú¤¯ÍÉ¤ì¤ë¡£¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤äÅÜ¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤Ê¤¤¡©¡¡¼êÊü¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡£·Ð¸³¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¿¤á¤³¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤ÇÉû¿Õ¤Î¾õÂÖ¤â¤è¤¯¤Ê¤ë¡£
æ·ÃÑ¿´¤Ï¡¢´¶¾ð¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤È¤¯¤Ëº¬¤òÄ¥¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤À¡£¤¢¤ÎÍ¼¿©¤ÎÀÊ¤ÇÊì¤Ï¡¢æ·ÃÑ¿´¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¾ð¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤«¤éÈ´¤±¤À¤¹¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¢£99ºÐ¤Ç¤â¿Í¤Î¿ÆÀÚ¿´¤òÌµ²¼¤Ë¤·¤Æ¸å²ù¤¹¤ë
¤Þ¤¿æ·ÃÑ¿´¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÇ¯Îð¤È¶¦¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤À¡ª¡¡102ºÐ¤Îº£¤Ç¤â¡¢»ä¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¼êÊü¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£
99ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤â¡¢¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¤Þ¤À±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Ö¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£99ºÐ¤é¤·¤¯¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¡£¤½¤ì¤ÇÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£Ç¯ÇÛ¤ÎÃËÀ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×Èà¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤¤¤¨¤¤¤¨¡¢¤´±óÎ¸¤Ê¤¯¡£¤³¤¦¸«¤¨¤Æ¤â¡¢°Õ³°¤ÈÎÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£86ºÐ¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡ª¡×Èà¤Ï¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤¼¤«»ä¤Ï¤¤¤é¤Ã¤È¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ï¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Õ¡¼¤ó¡¢»ä¤Ï99ºÐ¤è¡ª¡×
¤½¤·¤ÆÃËÀ¤ò¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¤¿¡£¤½¤ÎÈ¿±þ¤Ë¡¢ÃËÀ¤Î¤Û¤¦¤Ï¤¿¤¸¤í¤¤¤ÀÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£²¿¤«¿ÆÀÚ¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ©¤Áµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
»ä¤Ï¥È¥é¥ó¥¯¤òÊÄ¤á¡¢±¿Å¾ÀÊ¤ËºÂ¤ê¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÜ¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤¢¤ó¤Ê¸ý¤Î¤¤Êý¤ò¤·¤¿¤Î¡©¡¡¤Ê¤ó¤ÇÂÐ¹³°Õ¼±¤Ê¤ó¤«¡©¡¡¿ÆÀÚ¤Ë¼êÅÁ¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª
¡Ö¥°¥é¥Ç¥£¥¹¡¢¤¢¤Ê¤¿¡¢¤¤¤¸¤ï¤ë¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¤½¤¦»×¤Ã¤¿¡£Íî¤ÁÃå¤«¤º¡¢¼Ö¤òÈ¯¿Ê¤¹¤ëµ¤¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£ÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¾õ¶·¤ÎÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤òÃµ¤¹
¤½¤ì¤«¤é¹Í¤¨¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¾õ¶·¤Ç¡¢²¿¤«ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ê¤¤¡©¡×
¤¹¤ë¤È¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£Ï·¿Í¤Õ¤¿¤ê¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¤ä¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡¡¤·¤«¤â¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤Ï86ºÐ¤Î¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤òÀ¸°Õµ¤¤Ê¼ãÂ¤°·¤¤¡£¤½¤ì¤À¤Ã¤Æ¤ª¤«¤·¤¤¡ª¡¡¹Í¤¨¤ì¤Ð¹Í¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¥³¥á¥Ç¥£¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Æ¤¤¿¡£¹âÎð¼Ô¤Õ¤¿¤ê¤¬¿©ÎÁÉÊ¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÂÞ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¤¤¬¤ß¹ç¤¦¡£»ä¤Ï¼Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤ªÊ¢¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÉû¿Õ¤ò¤¯¤¹¤°¤Ã¤¿¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤Ð¤«¤Ð¤«¤·¤¯¤Æ¡¢¤â¤¦ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ò¤È¤·¤¤ê¾Ð¤Ã¤Æ¡¢æ·ÃÑ¿´¤È¸å²ù¤ò¼êÊü¤·¤¿¡£
¼¡¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬²¿¤«ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤ÎÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¡£¼ºÇÔ¤Î¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬ÌÌÇò¤¤¡©¡¡°Õ³°¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ð¤«¤Ð¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢³ê·Î¤À¤Ã¤¿¤ê¡£
Â¾¤Î¿Í¤«¤é¤Ï¤É¤¦¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡©¡¡¾Ð¤¨¤ë¤È¤·¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¡©¡¡Ãµ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°Õ³°¤ÈÌÌÇò¤¤²ò¼á¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤À¡£
----------
¥°¥é¥Ç¥£¥¹¡¦¥Þ¥¯¥®¥ã¥ê¡¼¡ÊGladys McGarey¡Ë
°å»Õ
1920Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÊÆ¹ñ¥Û¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯°å³Ø¶¨²ñ¡Ê¸½¡§Áí¹ç°åÎÅ¤È·ò¹¯¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤Î¶¦Æ±ÀßÎ©¼Ô¡¦¸µ²ñÄ¹¡£ÊÆ¹ñ¥Û¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¶¨²ñ¤ÎÁÏÎ©¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢70Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Û¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯°å³Ø¡¢¼«Á³Ê¬ÊÚ¡¢°å»Õ¤È´µ¼Ô¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÀºÎÏÅª¤ËÄó¾§¡£2024Ç¯¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é103ºÐ¤ÇÀ¸³¶¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
----------
¡Ê°å»Õ ¥°¥é¥Ç¥£¥¹¡¦¥Þ¥¯¥®¥ã¥ê¡¼¡Ë