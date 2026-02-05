「Lucrea 初音ミク×ウイングガンダムゼロ EW」フィギュアが2月6日13時より二次受注開始neco氏デザインの「機動戦士ガンダム45周年×初音ミク」コラボアイテム
【Lucrea（ルクリア） 機動戦士ガンダム45周年×初音ミク 初音ミク×ウイングガンダムゼロ EW（２次受注）】 2月6日13時 受注開始予定 12月下旬 発送予定 価格：27,500円
メガハウスは、フィギュア「Lucrea（ルクリア） 機動戦士ガンダム45周年×初音ミク 初音ミク×ウイングガンダムゼロ EW」の二次受注を2月6日13時から開始する。価格は27,500円。発送は12月下旬の予定となっている。
本商品は、「ガンダム45周年×初音ミク」コラボプロジェクトにてイラストレーター・neco氏によってデザインされた「ウイングガンダムゼロEW」をモチーフにした初音ミクをLucreaシリーズより1/7スケールで再現したフィギュア。「ガンダム45周年×初音ミク」コラボレーションプロジェクト期間のみの限定販売商品となっており、今回二次受注が開始される。
台座にはデュオ、トロワ、カトル、五飛を連想させるモチーフも散りばめられており、繊細でボリューム感のある造形を手元で楽しめる。
受注サイト：プレミアムバンダイ、あみあみ、イエローサブマリン(一部店舗を除く)、ボークス
受注開始日時：2月6日13時
・彩色済み完成品フィギュア 1
・専用台座 1
商品サイズ：約270×270×170mm（全高×全幅×奥行）
原型製作：イヌイ
彩色：えこし
（敬称略）
(C)SOTSU・SUNRISE (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net piapro