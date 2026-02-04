この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

寒い季節、芯まで冷えた体を温泉で温めるのは至福の時間ですよね。そんな温泉旅行を楽しむのは、人間だけではないようです。

YouTubeチャンネル「Aty」が「カワウソの温泉旅行に密着！お刺身を堪能した後はお布団敷きも手伝っちゃう姿にほっこり Adorable Otters Having a Cozy Spa Day」と題した動画を公開したのが、今年の1月31日。公開以来、視聴回数はグングン伸びています。

動画には、カワウソのアティくんとういちゃんが温泉旅行を満喫する様子が収められています。
今回の宿泊先は、ペットと宿泊できる温泉旅館、伊豆・修善寺温泉の「絆＋（プラス）」。こちらへはちょうど１年ぶりの宿泊だそうで、ひとしきり仲居さんたちとの再会を喜びます。離れのお部屋に入ると、ふたりは恒例の「お部屋探検」を開始。ペット専用の浴槽もある露天風呂や内風呂もくまなくチェックすると、温泉に水を足してぬるくしてもらい、なみなみとお湯が張られたお風呂で泳ぎまくるのでした。

お風呂から上がると、タオルを集めてせっせと巣作りを始めるアティくん。ういちゃんが乗っているタオルまで取り上げてしまう様子にはつい笑ってしまいますが、実はういちゃんのために寝床を作っていたのだとわかってほっこり。

ひと眠りして起きたら、お待ちかねの夕食の時間です。伊豆ならでは新鮮な魚料理に加え、この日はカニも食べ放題！ふたりとも、飼い主さんの膝の上で次から次へとお刺身を頬張り、至福の表情を浮かべています。ういちゃんは初めてカニにもチャレンジしました。お気に召したかな。

夕食後、仲居さんたちが布団を敷きに来ると、アティくんはお手伝いをしようと大張り切り。シーツの中に潜ったり、布団の上を走り回ったりと、一生懸命（？）ベッドメイキングに参加します。お宿の心のこもったおもてなしに、仲居さんたちともすっかり打ち解けたふたりでした。

この日は朝から三島にある源兵衛川をお散歩したり、「伊豆パノラマパーク」でゴンドラに乗り、山頂のテラスから富士山と駿河湾の絶景を眺めたりと、盛りだくさん。動画の最後、遊び疲れたふたりがふかふかのお布団の中で仲良く寄り添って眠りにつく姿は、観ているこちらまで、まるで温泉に浸かっているかのようにほんわか幸せな気持ちにさせてくれます。久しぶりの温泉旅行を存分に満喫するアティくんとういちゃんの愛らしい姿に、終始心癒やされる動画です。


【撮影場所】
修善寺温泉 絆＋「離れ特別室 藤波の間」
https://kizuna-shuzenji.com/

源兵衛川
https://www.mishima-kankou.com/spot/4439/

伊豆パノラマパーク
https://www.panoramapark.co.jp/

YouTubeの動画内容

00:27

まるで温泉！？冬でも水温１６度の源兵衛川をお散歩
00:52

ゴンドラで山頂へ！富士山と駿河湾の絶景を堪能
03:09

旅館のお部屋を探検！露天風呂も内湯もチェック
03:58

アティくんの巣作りがスタート！
05:24

豪華な夕食！新鮮なお刺身に大興奮
06:59

布団敷きを手伝いたいカワウソ

youtube.com/channel/UCmNbW4koY12-duBCFThChGg YouTube