¥ª¥â¥í¡¼»³²¼¤¬£²£²ºÐº¹º§¤òÆÈÀê¹ðÇò¡ª¥¥å¡¼¥Ô¥Ã¥ÈÌò¤ÏµÜÇ÷ÇîÇ·¡ÖÆ¬¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÇÅê»ñ²È¤Î¥ª¥â¥í¡¼»³²¼¡Ê£µ£·¡Ë¤¬·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»³²¼¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¸¥ã¥ê¥º¥à¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤â£²£°£±£±Ç¯¤Ë²ò»¶¡££±£²Ç¯¤Ë¤ÏÀèÇÚ·Ý¿Í¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¡¢µÜÇ÷ÇîÇ·¤«¤é£µ£°£°Ëü±ß¤º¤Ä¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¤¦¤É¤óÅ¹¡Ö»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó¡×¤ò³«Å¹¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Å¹¤Ï¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º²½¤¹¤ë¤Û¤É¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ÆÂçÀ®¸ù¡£¤¦¤É¤ó»ö¶È¤Î£±£°Ç¯´Ö¤Ç²Ô¤¤¤ÀÌó£±²¯±ß¤ò¸µ¼ê¤Ë£²£²Ç¯¤«¤é³ô¼°Åê»ñ¤ò³«»Ï¤·¡¢£³Ç¯¤Ç»ñ»º¤ò£²²¯±ß¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ï¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¼Â¶È²È¡¢Åê»ñ²È¤È¤·¤Æ¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»³²¼¤¬¤µ¤é¤Ê¤ë¹¬¤»¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¤ªÁê¼ê¤Î½÷À¤Ï£³£µºÐ¤Î¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢£²£²ºÐº¹º§¤È¤Ê¤ë¡£½Ð²ñ¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬µÜÇ÷¤Î¾Ò²ð¤À¤Ã¤¿¡£¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ¤Î¤¤Ã¤«¤±¡¢¤½¤·¤Æ·ëº§¡£¤Þ¤µ¤ËµÜÇ÷¤Ï¿ÍÀ¸¤Î²¸¿Í¤À¡£
¡¡»³²¼¤Ï¼èºà¤Ë¡Ö¤¦¤É¤óÅ¹¤Î»ñ¶â¤âÂß¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Èà½÷¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËµÜÇ÷¤µ¤ó¤Ë¤ÏÆ¬¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡Ö¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤Æ³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤³¤Î»Ò¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È»³²¼¤¬ÌÔ¥¢¥¿¥Ã¥¯¡££¹¤«·î´Ö¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Éº§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·ëº§¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Èà½÷¤ÎÍ¥¤·¤µ¤À¡£
¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¥Ç¡¼¥È¤ÇÆ»¤ò´Ö°ã¤¨¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÉáÄÌ¤Ê¤é¶õµ¤¤Ï°¤¯¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤ò¤á¤Ã¤Á¤ã¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¤²ÈÄí¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¾Ð¤¤¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤²ÈÄí¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²¿¤è¤ê¼é¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³ô¤â¥Ç¥£¥Õ¥§¥·¥Ö¤ÊÌÃÊÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤¦¤¬¡ÖÅê»ñ²È¡¢¼Â¶È²È¡¢·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤â¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÏÁêÊý¤ÎÀ¤³¦¤Î¥Ê¥Ù¥¢¥Ä¡Ê¸½¡¦·Ë»°ÅÙ¡Ë¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Î±¢¤Çà¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý·Ý¿Íá¤È¤·¤Æ¥¤¥¸¤é¤ì¤¿»³²¼¡£ºÇ¹â¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤Â³¤±¤ë¡£