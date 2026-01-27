『スシロー×豊洲魚市場』のコラボが1/28から開催！ 天然本鮪ねぎとろ包みや、名店・大和寿司監修の江戸前寿司を食べるチャンス

スシローに豊洲市場がやってきた！天然本鮪や名店監修の江戸前寿司など、目利きの技が光る『豊洲×スシロー』開催

スシローが、1月28日（水）より『天下の魚市場 豊洲×スシロー』を全国で開催します。

本フェアでは、豊洲の鮪専門仲卸「米彦」が厳選した“豊洲 天然本鮪ねぎとろ包み”が税込110円から登場するほか、名店「大和寿司」監修の“江戸前の匠すし3貫盛り”など、職人の技が詰まったメニューが勢揃い。

さらに、貝のプロ「渡辺商店」監修の“煮あわび”や、「尾坪水産」太鼓判の“かつおたたき”も見逃せません。

豊洲の目利きとスシローのこだわりが融合した、今だけの贅沢なラインナップをお楽しみください。

（以下、プレスリリースより）

豊洲の目利きと江戸前の技をスシローで。豊洲の目利きが厳選した商品や豊洲の名店監修の商品などが登場！『天下の魚市場 豊洲×スシロー』を開催！豊洲 天然本鮪ねぎとろ包み」は税込110円〜！

＜1月28日（水）より全国のスシローにて販売開始＞

株式会社あきんどスシロー（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：新居 耕平）は、1月28日（水）より『天下の魚市場 豊洲×スシロー』を全国のスシローにて開催します。

豊洲市場の仲卸から精選された商品が登場し、中でも「豊洲 天然本鮪ねぎとろ包み」は税込110円〜大変お得にお楽しみいただけます。

回転すしスシローは、大阪の一軒の立ち寿司「鯛すし」から誕生しました。

以降、すしネタ、しゃり、価格、店舗での体験に至るまで40年以上にわたり、徹底したこだわりを貫いてきました。

私たちは「すしに真っすぐ！」を掲げ、これからも大好きなおすしに真摯に向き合い、お客さまにうまいすしをお届けするために、真面目に、愚直に、そして誠実に取り組んでまいります。

1月28日（水）からは豊洲の目利きと江戸前の技をお楽しみいただける『天下の魚市場 豊洲×スシロー』を開催します。

鮪の目利きで知られる豊洲の鮪専門仲卸「米彦」が精選した天然本鮪や、市場内の行列必至の名店「大和寿司」で受け継がれる職人の技をスシローでお楽しみいただけます。

「豊洲 天然本鮪ねぎとろ包み」は、鮪の目利きで知られる豊洲の鮪専門仲卸「米彦」が選別しており、お墨付きもいただいたおすしです。

鮪の王様とも称される天然本鮪のねぎとろで、税込110円〜と大変お得に楽しめます。

天然の本鮪は身が引き締まり、脂が程よくのっているのが特長で、粒感を残したねっとり食感に仕上げました。

包みで味わうことで天然本鮪の香りと旨みをダイレクトにお楽しみいただけます。

また、天然だからこそすっきりとした脂がとろける大とろ、赤身と脂のバランスが良い中とろと、炙りにした中とろ焦がし醤油、鮪ならではの香りと旨みが味わえる赤身と、漬けにしてさらに旨みを引き出した漬け赤身、粒感を残したねっとり食感のねぎとろ包みという、天然本鮪を6つの仕立てで味わい尽くせる「豊洲 天然本鮪6貫盛り」もご提供します。

鮪の目利きで知られる豊洲の鮪専門仲卸「米彦」が精選した天然本鮪の盛り合わせをお楽しみください。

さらに、豊洲の名店「大和寿司」監修の「江戸前の匠すし3貫盛り」は、江戸前の技と工夫を施したおすし3貫を食べ比べできる一皿です。

天然水たこは、炙った後に「穴子の旨みを凝縮した煮詰め」を仕上げにひと塗りしています。程よい脂がのったいわしは、江戸前の技「酢洗い」で身を引き締め、旨みを引き出しました。

大和寿司のメニューをヒントにした包みはいかと筋子の相性をお楽しみいただけます。

そのほかにも、貝を取り扱う仲卸の「渡辺商店」監修の煮あわびや、豊洲の仲卸「尾坪水産」が太鼓判を押したかつおが登場します。

ぜひこの機会に、スシローで『天下の魚市場 豊洲×スシロー』お楽しみください。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」ではお取扱いがありません。

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りは実施しておりません。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

豊洲の鮪の仲卸「米彦」の目利き商品（一部）

≪株式会社 米彦(こめひこ)とは≫

豊洲に店舗を構える、生本鮪を中心に天然や養殖、冷凍など、様々な鮪を取り扱う鮪専門の仲卸です。自社加工場を所有することが米彦の強みです。

税込110円〜でお得に！

■商品名：豊洲 天然本鮪ねぎとろ包み

■価格：税込110円〜

■販売期間：2026年1月28日（水）〜2月15日（日)

但し販売予定総数250万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※お持ち帰りの際、軍艦1貫となります。

■商品名：豊洲 天然本鮪6貫盛り

■価格：税込1,120円〜

■販売期間：2026年1月28日（水）〜2月15日（日）

但し販売予定総数48万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※盛り合わせ内容：大とろ、中とろ、中とろ焦がし醤油(直火炙り)、赤身、煮切り醤油漬け赤身、ねぎとろ包み

■商品名：豊洲 天然本鮪赤身食べ比べ

■価格：税込260円〜

■販売期間：2026年1月28日（水）〜2月15日（日）

但し販売予定総数181万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※盛り合わせ内容：赤身・煮切り醤油漬け赤身

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」ではお取り扱いがありません。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合があります。

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りは実施しておりません。

※写真はイメージです。

豊洲の名店「大和寿司」監修商品

≪大和寿司（だいわずし）とは≫

築地時代より変わらず行列の絶えない、有名人も通う老舗寿司店です。

優れた目利きの仲卸と仕入れ担当が納得した魚を場内より入荷しています。

市場直結という抜群の立地で培われた信頼が生む極上寿司をご賞味あれ。

■商品名：江戸前の匠すし3貫盛り

■価格：税込360円〜

■販売期間：2026年1月28日（水）〜2月15日（日）

但し販売予定総数99万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合がございます。

※盛り合わせ内容：炙り水たこ 江戸前煮詰めがけ・いわしの江戸前酢洗い・いかと筋子包み

■商品名：いわしの江戸前酢洗い

■価格：税込180円〜

■販売期間：2026年1月28日（水）〜2月15日（日）

但し販売予定総数54万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りは実施しておりません。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」ではお取り扱いがありません。

※写真はイメージです。

その他フェア商品（一部）

豊洲の貝類の仲卸「渡辺商店」監修

■商品名：煮あわび 江戸前煮詰めがけ

■価格：税込360円〜

■販売期間：2026年1月28日（水）〜2月8日（日）

但し販売予定総数13万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

豊洲の仲卸「尾坪水産」太鼓判

■商品名：気仙沼産 かつおたたき

■価格：税込120円〜

■販売期間：2026年1月28日（水）〜2月15日（日）

但し販売予定総数71万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」ではお取り扱いがありません。

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りは実施しておりません。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合があります。

※写真はイメージです。