数々のベストコスメを席巻し、SNSでも大バズりを起こしてきた「シュウ ウエムラ」のクレンジング オイルシリーズ。その最新作として、“透明感”にフォーカスした新作「ブライト クレンジング オイル」が2月6日（金）に登場します。

メイク落としの概念を超え、スキンケアの第一歩として支持され続けてきた名作ラインに、今のアラサー肌が求める“潤い×明るさ”を叶える一本が仲間入りです。

洗うたび、透明感を更新！

鍵は“高保水洗浄メカニズム”。「ブライト クレンジング オイル」は、シュウ ウエムラが長年培ってきたクレンジング研究の集大成。最大の特徴は、角層の潤いを守りながら落とす“高保水洗浄メカニズム”。水分の蒸発を抑制するオイル分子 *1 と界面活性剤を最適なバランスで配合することで、メイク、毛穴汚れ、皮脂や汗、糖化やくすみの原因となる古い角質までもつるんとオフ。洗い上がりはつっぱらず、むしろ肌がしっとり、もっちり。クレンジング後とは思えない潤い感に驚くはずです。

発酵の力で、みずみずしい艶めきを解き放つ

透明感の秘密は、シュウ ウエムラ独自のブライト コンプレックス *2。豊富なアミノ酸と麹酵母を含み、高い水分保持効果で知られる発酵美容成分・酒粕（石川県産・八重桜酵母由来） *2と、乾燥や外部刺激を和らげるビフィズス菌 *2、ビタミンC誘導体 *2、肌を穏やかに整える保護効果が期待されるビサボロール *2 を配合。使い続けるほど、肌全体の明るさと均一感を実感できます。

心ほどけるセルフケアタイム

ほんのりと香るのは、フルーティーな日本酒 × ホワイトティー × ホワイトムスクが重なり合う、繊細で上品な香調。まろやかなテクスチャーとともに肌を包み込み、一日の終わりのクレンジングタイムが、自分を労わる贅沢なセルフケア時間へと変わります。

乾燥・くすみ・透明感不足に悩むアラサー肌を助ける、「ブライト クレンジング オイル」。今年は、毎日のクレンジングから、肌印象をアップデートしてみて。

*1（カプリル酸／カプリン酸／コハク酸）トリグリセリル

*2 酒粕：酒粕エキス、ビフィズス菌：ビフィズス菌培養溶解液、ビタミンC誘導体：テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、ビサボロール (すべて整肌成分）

Information

「ブライト クレンジング オイル」

容量：価格：150mL 5,720 円（税込）、450mL 13,200円（税込）※表示価格は希望小売価格です。

発売日：2026年2月 6日（金） 全国発売

先行発売日：2026年1月28日(水) ※シュウ トウキョウ メイクアップ ボックス（表参道旗艦店）、シュウ ウエムラ公式オンラインショップ

2026年2月 4日(水) ※銀座三越、@cosme TOKYO、シュウ ウエムラ 公式ショップ 楽天市場店

先行予約開始日：2025年12月1日(月) ※アットコスメショッピング

店頭予約開始日：2026年1月30日（金） ※予約対象の店舗：全国のシュウ ウエムラ店舗