【便利ワザ】「冷凍もち」を柔らかおいしく解凍する方法

お正月のお餅、どうしてる？

年が明けて数週間がたち、お正月モードはどこへやら。すっかり日常モードに切り替わってきたというのに、冷凍庫の中でいつまでも正月気分を漂わせている“あの食材”の使い道に悩んでいる人、いませんか？

この時期の皆さんのお悩みは同じ。お正月に余ったお餅の消費に困っている人が多く、クックパッドでは「お餅」に関する検索数が伸びています。そのなかでも特に注目されているキーワードが「冷凍もち」。大量に余ったお餅を冷凍庫に保存し、使っている人が多いようです。

しかし、ここでまた新たな問題が！冷凍したお餅をどう解凍し、活用するのか…。

凍ったまま焼いても上手く焼けないし、おいしく食べるためにはどうしたらよいのか…。そんなお悩みを解消するレシピをお届けします！

水に入れてレンチン



水を入れてからレンジでチンするのがポイント。すると、冷凍もちがまるでつきたてのようなやわらか食感になるんです。



※ 記事の表紙写真はこちらのレシピをイメージして選定させていただきました

レンジとトースターのW使い

お皿のほうにラップを敷き、レンジで加熱をしたあとに、トースターで焼けばぷくっと膨らんで、カチカチのお餅もおいしく食べれます。

消費できずに困ったお餅はまずは冷凍。そして、今回のようにレンジで上手に解凍すれば、再びつきたてのようにおいしくいただけます。お餅でお困りの方はぜひお試しください。