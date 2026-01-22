¥Ö¥é¥Ã¥¯¡õ¥·¥ë¥Ð¡¼Ë°¤¤¿¡Ä Galaxy S26 Ultra¤Ï¥«¥é¥Õ¥ëÀâ¤ò¿®¤¸¤¿¤¤
2·î25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¤ÎÈ¯É½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëSamsung¤Îº£Ç¯¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¢Galaxy S26¥·¥ê¡¼¥º¡£Galaxy S26¡¦Galaxy S26 Plus¡¦Galaxy S26Ultra¤Î3¥â¥Ç¥ë¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤¿¤Ö¤ó¡ËÈ¯É½´Ö¶á¤Êº£¡¢ºÇ¹â°Ìµ¡¼ï¤Ç¤¢¤ëGalaxy S26Ultra¤Î¥«¥é¥Ð¥ê¤Î±½¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥é¥Õ¥ë¾åÅù¡ª
¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥ê¡¼¥«¡¼Evan Blass¤µ¤ó¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¤¤¤ï¤¯¡¢Galaxy S26Ultra¤Î¥«¥é¡¼¤Ï6¿§Å¸³«¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥×¥ë¡¦¥Ô¥ó¥¯¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥·¥ë¥Ð¡¼¥·¥ã¥É¥¦¡¢¤Ç¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç¤ÎSamsung¤Î¿§·¹¸þ¤«¤é¡¢ºÌÅÙÄã¤á¤Î¥é¥¤¥È¥«¥é¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿§¤ÎÁªÂò»è¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¡Ö¤ªÇã¤¤Êª¡×¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Galaxy S Ulta¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ä¹¤¤´Ö¡¢2,3¿§¤ÎÃÏÌ£¥«¥é¡¼Å¸³«¤Î¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¤¬¡¢ºòÇ¯¤ÎGalaxy S25 Ultra¤«¤é¥«¥é¥Ð¥ê¤òÁý¤ä¤·¡¢°ìµ¤¤Ë7¿§¤Ë¡Ê°ìÉôSamsung¥µ¥¤¥È¸ÂÄê¿§¤¢¤ê¡Ë¡ª º£Ç¯¤â¿§Â¿¤áÏ©Àþ¤Ï·ÑÂ³¤µ¤ì¤½¤¦¤ÇÂç´¿·Þ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤Î¥×¥ì¥ß¥¢µ¡¼ï¤Ï¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤ä¹õ¤Ê¤É¹âµé´¶¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¿§¤È¤·¤Æ¤ÏÃÏÌ£¤«¤ÄÁªÂò»è¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¡ÊiPhone 17 Pro Max¤ÇÆÍÁ³¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤±¤É¤Í¡£¡Ë
¥¹¥Þ¥Û¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆËþÊ¢¤Ë¶á¤¤¤Û¤É¹â¤Þ¤Ã¤Æ¥â¥Î¤Î²Á³Ê¤â¾å¤¬¤ëº£¡¢¤»¤á¤Æ¿§¤¯¤é¤¤Áª¤Ó¤¿¤¤¤â¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤½¡¢¥á¥â¥êÉÔÂ¤Î´Ö¤À¤±¤Ç¤â¡¢Ä¶¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥¢¥×¥Ç¤À¤±¤É¥«¥é¥Ð¥ê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ä¡£
Source: Android Authority
GIZMODO ¥Æ¥Ã¥¯ÈëÅÁ¤Î½ñ