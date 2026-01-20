NTTドコモ、店頭即時修理「Androidリペアコーナー」の一部店舗でバッテリー交換キャンペーンを2月28日まで実施中！補償未加入でも最大5500円に
|NTTドコモが店頭即時修理「Androidリペアコーナー」の一部店舗でバッテリー交換キャンペーンを実施中！
NTTドコモは8日、一部の「ドコモショップ」にて展開しているAndroid搭載機種の店頭即時修理「Androidリペアコーナー」においてバッテリー交換キャンペーンを期間限定で2026年1月8日（木）から2月28日（土）まで実施するとお知らせしています。これにより、有料の補償サービス「ケータイ補償サービス」や「smartあんしん補償」に未加入でも4,400円または5,500円でバッテリー交換が可能です（金額はすべて税込）。
なお、直近ではドコモショップ宇都宮テラス店（栃木県）やドコモショップ鹿児島中央駅前店（鹿児島県）、ドコモショップ新静岡店（静岡県）、ドコモショップさんじの店（静岡県）にてAndroidリペアコーナーが設置されているほか、1月22日（木）にはドコモショップイオンモール岡山店（岡山県）にもAndroidリペアコーナーが設置される予定となっています。
ドコモショップなどに開設されているリペアコーナーはデータを初期化せずに修理が可能で修理時間も最短で約60分で実施できるなどの店頭即時修理を実施しており、これまでにGalaxyやSharp、Xperiaなどの製品が対応し、これまでそれぞれGalaxyリペアコーナーやAQUOSリペアコーナー、Xperiaリペアコーナーなどとされていましたが、現在は合わせてAndroidリペアコーナーとして展開しています。なお、店舗混雑時や修理内容によっては60分以上かかる場合があるほか、事務処理などの手続きに別途時間がかかる場合もあるのでご注意ください。
今回、そんなAndroidリペアコーナーの一部店舗においてバッテリー交換キャンペーンが期間限定で実施されています。キャンペーンではケータイ補償サービスやsmartあんしん補償といった有料の補償サービスに未加入の場合でも4,400円または5,500円でバッテリー交換が可能となります。ただし、他の故障が見つかった場合にはそれらの故障を修理しなければ、キャンペーンによるバッテリー交換はできないのでその修理料金が加算されるのでご注意ください。
＜キャンペーン実施店舗＞
⚪︎GalaxyおよびPixel、arrows、らくらくスマートフォン対象店舗
・北海道 ドコモショップ札幌店
・宮城県 ドコモショップ仙台ロフト店
・東京都 ドコモショップ吉祥寺店、ドコモショップ立川駅北口店、ドコモショップ町田店
・千葉県 ドコモショップ松戸店
・栃木県 ドコモショップ宇都宮テラス店（1月13日から開始）
・静岡県 ドコモショップさんじの店、ドコモショップ新静岡店
・愛知県 ドコモショップ名古屋駅前店
・石川県 ドコモショップアピタ松任店
・大阪府 ドコモショップ梅田北店、ドコモショップなんばCITY店
・京都府 ドコモショップイオンモールKYOTO店
・兵庫県 ドコモショップ阪急西宮ガーデンズ店
・岡山県 ドコモショップイオンモール岡山店（1月22日から開始）
・広島県 ドコモショップ本通駅前店
・福岡県 ドコモショップ博多マルイ店
・熊本県 ドコモショップ下通店
・鹿児島県 ドコモショップ鹿児島中央駅前店
・沖縄県 ドコモショップモバイルタウン小禄店
⚪︎Pixelおよびarrows、らくらくスマートフォン対象店舗
・東京都 ドコモショップ田町店
・埼玉県 ドコモショップ大宮西店
⚪︎Galaxy対象店舗（メーカブランド端末は対象外）
・東京都 ドコモショップ池袋サンシャイン通り店、ドコモショップ上野広小路店、ドコモショップ恵比寿店
・神奈川県 ドコモショップ横浜そごう店、ドコモショップラゾーナ川崎店
・千葉県 ドコモショップ船橋店
・埼玉県 ドコモショップ大宮高島屋店
・愛知県 ドコモショップ金山店
・大阪府 ドコモショップ京橋店
・兵庫県 ドコモショップ三宮プラザ店
・福岡県 ドコモショップ天神中央店
※来店希望の店舗にて修理をする機種のメーカーに対応しているかを事前にご確認ください。対応機種はこちらをご参照ください。
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・Androidリペアコーナー 関連記事一覧 - S-MAX
・店頭即時修理 Androidリペアコーナー | お客さまサポート | NTTドコモ