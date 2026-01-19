「タレントパワー」を調査するアーキテクト（東京都港区）の「タレントパワーランキング supported by DmMiX」が、タレントパワーランキングに登録されている有名人の中から、大人の色気と落ち着きを兼ね備えた「男前な」イメージを強く持たれている40代男性俳優を選出したランキングを紹介しています。

調査では、国内で活動するタレントから1280人をリストアップし、名前を知っている・顔も知っているといった「認知度」、見たい・聞きたい・知りたいといった「誘引率」をもとに「パワースコア」を算出。調査は、1年に4回（2月、5月、8月、11月）行われ、今回のランキングは、2024年・2025年度に調査を実施した各俳優の最新データを使用。

3位は玉山鉄二さん（45）でした。スコアは47.7％。1980年4月7日生まれ。主な主演作に2014年放送のNHK連続テレビ小説（朝ドラ）「マッサン」などがあります。

2位は速水もこみちさん（41）で、スコアは47.8％でした。1984年8月10日生まれ。人気連続ドラマ「緊急取調室」シリーズ（テレビ朝日系）などに出演。

1位は山下智久さん（40）で、スコアは55.0％でした。1985年4月9日生まれ。近年の主な主演作には、連続ドラマ「正直不動産」シリーズ（NHK総合）などがあります。