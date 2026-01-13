【「日産 スカイライン GT-R (BNR34) 2020 埼玉県警察高速道路交通警察隊車両」2種】 1月13日～予約受付開始 2月～3月 発売予定 価格：各8,800円（各500台限定） 対象年齢：14才以上

ヒコセブンは、オリジナルブランド「RAI’S」からダイキャスト製1/43スケール「日産 スカイライン GT-R (BNR34) 2020 埼玉県警察高速道路交通警察隊車両」2種を発売する。それぞれ500台限定で、価格は各8,800円。本日1月13日より直営店の「モデルギャラリーHIKO7」および全国模型取扱店にて予約受付を開始した。発売日は2月から3月の予定。

今回発売される2製品「1/43 日産 スカイライン GT-R (BNR34) 2020 埼玉県警察高速道路交通警察隊車両」および「1/43 日産 スカイライン GT-R (BNR34) 2020 埼玉県警察高速道路交通警察隊車両 (953)」は、「日産 スカイライン GT-R (BNR34) 2020 埼玉県警察高速道路交通警察隊車両」を約10.5cmの1/43スケールで再現したダイキャスト製モデル。各種赤灯やパトカーの装備を可能な限り再現しており、ともに、クリアケースと台座が付いている。

「1/43 日産 スカイライン GT-R (BNR34) 2020 埼玉県警察高速道路交通警察隊車両」

限定数：500台

商品番号：H7432010

JAN：4580198724774

□「1/43 日産 スカイライン GT-R (BNR34) 2020 埼玉県警察高速道路交通警察隊車両」のページ

「1/43 日産 スカイライン GT-R (BNR34) 2020 埼玉県警察高速道路交通警察隊車両 (953)」

限定数：500台

商品番号：H7432011

JAN：4580198724781

□「1/43 日産 スカイライン GT-R (BNR34) 2020 埼玉県警察高速道路交通警察隊車両 (953)」のページ

【「日産 スカイライン GT-R (BNR34) 2020 埼玉県警察高速道路交通警察隊車両」について

埼玉県警察に配備されていたR34 GT-Rの白黒パトカーは全部で6台あったと言われている。既に退役してしまった車両もあるが、装備をリニューアルして運用が続いている2台がある。天井の赤色灯を新しいV字型のものへ付け替え、前面赤色灯をグリル内のLEDタイプのものへ変更。また、それまでグリル中央に付けていた警察マークをボンネット先端へ移設し、元の場所には市販車と同じGT-Rのエンブレムを装備している。前期型と後期型の1台ずつにこのリニューアルがされ、前期型は天井のコールサインが外され、後期型はコールサインが残っている。

※日産自動車株式会社許諾済

※商品仕様等は予告なく変更になる場合がございます。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品と多少異なる場合がございます。

(C)Hiko7 All Rights Reserved