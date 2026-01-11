久しぶりに会えた“大好きな人”を前に、感情が抑えきれなくなってしまったワンコ。トリミングサロンで見せたあまりにも素直な喜びの表現が、記事執筆時点で15万回以上再生され、「コミュ力高すぎ」「こんなふうに懐かれたい」と注目を集めています。

【動画：久しぶりにトリミングサロンのお姉さんに会った犬→飼い主には目もくれず…『喜びを爆発させる様子』】

トリマーさんが大好きすぎるワンコ

TikTokアカウント「スキップ君の日常」に投稿されたのは、トリミングサロンでの微笑ましい再会シーンです。

イタリアングレーハウンドの「スキップ」くんは、トリマーのお姉さんが大好き。超短毛の犬種のためカットは不要ですが、爪切りなどのお手入れで子犬の頃からサロンに通ってきたそうです。担当のお姉さんとも長い付き合いで、信頼関係はばっちり。

この日もサロンに到着すると、迷うことなくお姉さんのもとへ一直線。尻尾をぶんぶん振りながら全身で飛びつき、「やっと会えた」と言わんばかりの大喜びだったといいます。

止まらない愛♡

さらに、もう1人のお姉さんが近づいてくると、スキップくんはその存在にもしっかり気づき、尻尾フリフリでご挨拶。大好きな人たちに囲まれ、嬉しさが倍増している様子です。

その後もスキップくんのテンションは下がることなく、ぴょんぴょんと飛びついて熱烈アピール。あまりの勢いに、お姉さんも思わず笑いながら後ろにのけぞってしまったそうです。全身で「好き」を伝える姿に、見ているこちらまで頬がゆるんでしまいます。

なかなか始まらない爪切り

スキップくんの止まらない「好き好き攻撃」により、なかなか始まらない爪切り。見かねた飼い主さんが「もうそれくらいにしときなよ」と声をかけると、一瞬だけキョトンとした表情で振り返ったそうです。

しかし次の瞬間には、何事もなかったかのようにお姉さんへのハグを再開。お姉さんもスキップくんをぎゅっと抱きしめ、まんざらでもなさそうな様子だったといいます。

この投稿はTikTokで15万回以上再生され、コメント欄には「コミュ力高すぎ」「甘え上手だなあ」「その店員さんになりたい」「優しい人だって分かってるんだね」といった声が寄せられました。

TikTokアカウント『スキップ君の日常』さまでは、スキップくんの日常や人懐っこさが伝わる投稿が多数紹介されています。気になる方は、ぜひチェックしてみてください。

写真・動画提供：TikTokアカウント「スキップ君の日常」さま

執筆：松川鈴

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております