NAVEX CEOが語る、日本市場参入の狙いとGRCの未来 / 極上の座り心地！ポケットコイル内蔵の折畳座椅子【まとめ記事】
2025年、企業コンプライアンスを取り巻く環境は大きな転換点を迎えている。法令遵守の「体制があるか」ではなく、「実際に機能しているか」が厳しく問われ、内部通報者への報復行為に刑事罰が科されるなど、企業の責任範囲は自社内にとどまらず、サプライチェーン全体へと拡張した。形式的な制度整備では通用しない時代に入り、経営そのものがガバナンスの実効性を背負う局面に差し掛かっている。
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、ポケットコイル内蔵でソファのような座り心地と、コンパクトな収納を両立した「折りたたみ座椅子（150-SNCF73BK）」を発売した。座面には、ベッドや高級ソファにも使われる独立したポケットコイルを内蔵している。一つひとつのコイルが点で体を支えるため、体圧が分散され、長時間座っていても疲れにくいのが最大の特徴だ。ウレタンのみの座椅子に比べて耐久性が高く、底付き感のないふかふかのクッション性が、日々のリラックスタイムを格上げする。
■極上の座り心地！ポケットコイル内蔵の折畳座椅子
■1,099円で至福の60分食べ放題！ニラックスブッフェ、45分の食べ放題コース『プチブッフェ』を『15分』延長
世代を超えて楽しめるバラエティー豊かなラインナップを取り揃えている『ニラックスブッフェ』。もっとリーズナブルに！もっとカジュアルに！サクッと食べ放題を楽しみたい方に大人気な45分の食べ放題コース『プチブッフェ 999円(税込1,099円)』を、1/21（水）迄の期間限定にて、お値段はそのまま『15分』拡大キャンペーンを開催する。
■属人的コンプライアンスからAI主導の戦略運用へ！NAVEX CEOが語る、日本市場参入の狙いとGRCの未来
■イノベーションにあふれた女性起業家を表彰！『EY Winning Women 2025』アワードセレモニーを開催
EY Japanは、「EY Entrepreneurial Winning Women（以下、EWW）」が主催する2025年度の「EY Winning Women」に、6名の女性起業家を選出した。2025年12月9日（火）には、アワードセレモニーおよびネットワーキングイベントを開催した。EWWは、グローバルレベルで女性起業家の表彰および支援を目的としたプログラムである。
■くら寿司の田中社長が日本代表に決定！『EY アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー 2025ジャパン』を開催
EY Japanは2025年12月9日（火）、25年目を迎えるアントレプレナー表彰制度「EY アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー 2025 ジャパン（EOY 2025 Japan）」のアワードセレモニーを、ザ・リッツ・カールトン東京にて開催した。当日は、くら寿司の田中社長が日本代表に決定した。EOYは、日本のアントレプレナーを国際的なステージに輩出する唯一のアントレプレナー表彰制度。本年度は、アントレプレナー精神はもちろんのこと、アントレプレナーがより良い社会の構築の実現のために長期的価値を創出し、成長を続け、社会に大きな影響を与えているかなど4つの選考基準に基づく審査の結果、計12名（3部門：マスター&ファミリービジネスリーダー部門2名／エクセプショナル・グロース部門3名／リージョナル･バイタライゼーション・リーダー部門7名）が日本代表候補として最終選考に臨んだ。
■イノベーションにあふれた女性起業家を表彰！『EY Winning Women 2025』アワードセレモニーを開催
■くら寿司の田中社長が日本代表に決定！『EY アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー 2025ジャパン』を開催
