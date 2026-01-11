¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾×·âÃÆ¤¬¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¡¡Ì¡²è¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î°ì·â¡ÄSNS¶½Ê³¡ÖÀ¼½Ð¤¿¡×
¡¡¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¾×·â¤Î¥´¡¼¥ë¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï1·î10Æü¤ËMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤¬¾°»Ö¡ÊÊ¡Åç¡Ë¤ò1-1¤«¤é¤ÎPKÀï¤ÎËö¤Ë²¼¤·¡¢½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾°»Ö¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°È¾4Ê¬¡¢¾°»Ö¤ÎGK¤¬¼«¿Ø¥´¡¼¥ëÁ°¤«¤éDF¤Ë¥Ñ¥¹¤òÅÏ¤¹¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤º±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ø¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò½Ð¤¹¡£¤³¤ì¤ò¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¥®¥ê¥®¥ê¤ÇFWº¬ÌÚæÆÂç¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢Ãæ¤Ø¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥¯¥í¥¹¡£Èô¤Ó¹þ¤ó¤ÀFW²¬Âçµ±¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡GK¤¬¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤Æ¤«¤é¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ï¤ï¤º¤«13ÉÃ¡£¥Ñ¥¹3ËÜ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÅÅ¸÷ÀÐ²Ð¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¶ÃØ³¡£¡Ö¤¨¤°¤¤¤Ê¡×¡Ö¥¯¥Ã¥½Áá¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÁ¯¤ä¤«¤Ç¡¢²¿²ó¤â¤ß¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ñ¥¹3ËÜ¤Ç·è¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤¬À¨¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁá¤Ã¡×¡Ö40¥á¡¼¥È¥ë¶á¤¯¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤·¤Æ¤³¤Î¥¯¥í¥¹¤Ï¤¤¤«¤Ä¤¤¡×¤È¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö¥·¥å¡¼¥È¡ª¡×¤Ç³ÝÀî¹â¹»¤¬·«¤ê½Ð¤¹¡ÈÉ¬»¦µ»¡É¤òÏ¢ÁÛ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¡£¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¡ª¡ª¡×¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¸¤ã¤ó¤Ã¤ÆÀ¼½Ð¤¿¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê¤ä¤Ä¤ä¤ó¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¿ÍÂ¿¤¯¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë