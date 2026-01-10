商売繁盛の神様「えべっさん」の総本社である兵庫・西宮市の西宮神社で１０日、参拝の一番乗りを目指して疾走する年始恒例の伝統神事「福男選び」が行われ、一番福に兵庫・加東市出身の豊川哲平さん（２２＝同大４年）が輝いた。

抽選で１９番くじを引き、２列目中央という絶好のスタート位置をゲットした豊川さん。午前６時の開門と同時に勢いよく駆け出したが、直後に前のめりにコケてしまった。「左膝をすりむいて痛かったです。諦めかけたんですが、始まったとこやったし」と立ち上がると、登り坂で約１０人をごぼう抜き。本殿に差しかかる際には２番手に浮上していた。

「（１番ではなく）２番と思った」と再び諦めかけたその時、トップを走る地元兵庫・西宮市出身の赤松大樹さん（２２＝びわこ成蹊大４年）が９０度コーナーでまさかの大ゴケ。突っ伏した赤松さんを尻目に、ラスト１０メートルで首位に立った豊川さんが神職の胸に飛び込んだ。西宮神社の関係者によると「近年では一度こけて一番福になった例は記憶にない」という珍事だった。

豊川さんは兵庫屈指の進学校・小野高では野球部に所属。高校時代も投球イップスを発症したが、諦めることなく中堅レギュラーの座をつかんだ逆境に強い男だ。

京都の某銀行への就職が決まっている。具体的な企業名は明かさなかったが、どうやら「ながーい、おつきあい。」でおなじみのところらしい。京都（の某）銀行といえば、自身はかなわなかった夏の甲子園の中継時に流れるＣＭでも有名。一番福の御利益で、そのＣＭ出演も夢ではないのでは？

「是非お願いしたいです」

はにかんだ豊川さん。同銀の先輩たちに「４月からよろしくお願いします。頑張ります」と頭を下げていた。

二番福は大阪市中央区の沢井歩さん（２１＝神戸国際大３年）。現役のサッカー部員ということで「ドリブルが得意なので」と安定した走りでゴールした。

三番福の赤松さんは、本殿内で痛恨のヘッドスライディング。「勝った思てヨッシャー言うてたんですけど、最後は“はいはい”しました（笑）。（過去の映像で）こける人を見てて『自分は絶対こけへん』思てたんですけど」と照れ笑いしていた。