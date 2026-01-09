知っておきたい「かくし芸大会」が消えた本当の理由。実は制作費10億円だった？
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
元テレビ局員の下矢一良氏が、自身のYouTubeチャンネルで「国民的正月番組「かくし芸大会」が姿を消した本当の理由」と題した動画を公開。かつて正月の風物詩だった巨大番組がなぜ終了したのか、その背景をテレビ史と共に解説した。
「新春かくし芸大会」は、1964年から2010年まで続いた長寿番組である。下矢氏は、番組内容を「スターがかくし芸を見せるという名前のとおりの番組」としながらも、その実態は「“かくし芸ではないでしょ”というレベルのすごい技を見せる会」だったと振り返る。堺正章氏のテーブルクロス引きや、田原俊彦氏のファイヤーダンス、シブがき隊の命綱なし空中ブランコなど、出演者が体を張った超絶技巧を披露するのが恒例だった。
この番組の成り立ちには、当時のテレビ業界の特殊な事情があったと下矢氏は指摘する。番組が始まった1964年当時、フジテレビはまだ新興の弱小局であり、芸能界のトップに君臨していた芸能プロダクション「渡辺プロダクション（ナベプロ）」が制作を主導していたという。フジテレビにとってはトップスターを起用でき、ナベプロにとっては所属タレントの新たな一面をPRできるという、双方にメリットのある関係性から番組はスタートしたのである。
しかし、テレビの黄金期が過ぎ去ると共に、番組を取り巻く環境は変化していく。下矢氏は番組終了の理由として、視聴率の低迷、映画2〜3本分に相当するとも言われた莫大な制作費、そして芸能界の勢力図の変化を挙げた。かつてのようなナベプロ一強時代が終わり「群雄割拠」となる中で、キャスティングが難しくなった。さらに、年末年始に多忙を極めるトップスターたちにとって、長期間の練習と拘束を伴う「かくし芸」への参加は大きな負担となっていった。「テレビの黄金期が終わったのと同時に番組が終わるのも、ある種必然」だったと下矢氏は結論付けた。
▶メルマガやXでも、売上や採用につながるPRのノハウを発信中！📱
📱HP → https://storymanagement.co.jp/
📱X （旧Twitter） → https://x.com/KazShimoya
「新春かくし芸大会」は、1964年から2010年まで続いた長寿番組である。下矢氏は、番組内容を「スターがかくし芸を見せるという名前のとおりの番組」としながらも、その実態は「“かくし芸ではないでしょ”というレベルのすごい技を見せる会」だったと振り返る。堺正章氏のテーブルクロス引きや、田原俊彦氏のファイヤーダンス、シブがき隊の命綱なし空中ブランコなど、出演者が体を張った超絶技巧を披露するのが恒例だった。
この番組の成り立ちには、当時のテレビ業界の特殊な事情があったと下矢氏は指摘する。番組が始まった1964年当時、フジテレビはまだ新興の弱小局であり、芸能界のトップに君臨していた芸能プロダクション「渡辺プロダクション（ナベプロ）」が制作を主導していたという。フジテレビにとってはトップスターを起用でき、ナベプロにとっては所属タレントの新たな一面をPRできるという、双方にメリットのある関係性から番組はスタートしたのである。
しかし、テレビの黄金期が過ぎ去ると共に、番組を取り巻く環境は変化していく。下矢氏は番組終了の理由として、視聴率の低迷、映画2〜3本分に相当するとも言われた莫大な制作費、そして芸能界の勢力図の変化を挙げた。かつてのようなナベプロ一強時代が終わり「群雄割拠」となる中で、キャスティングが難しくなった。さらに、年末年始に多忙を極めるトップスターたちにとって、長期間の練習と拘束を伴う「かくし芸」への参加は大きな負担となっていった。「テレビの黄金期が終わったのと同時に番組が終わるのも、ある種必然」だったと下矢氏は結論付けた。
▶メルマガやXでも、売上や採用につながるPRのノハウを発信中！📱
📱HP → https://storymanagement.co.jp/
📱X （旧Twitter） → https://x.com/KazShimoya
関連記事
「受信料収入の下げ止まりを目指す」NHK新会長の宣言に元テレビ局員が指摘する構造問題とは
元テレビ局員が解説、紅白歌合戦の知られざる背景「なぜ炎上した出演者を降板させられないのか？」
「ネットで検索しても出てこない」総理大臣も出席した謎の新年会“官邸開き”とは？元テレビ局員が解説
チャンネル情報
元テレビ局員の視点から、業界の裏話やテレビ出演の秘訣をお届け！普段はなかなか聞けない、メディアを活用したビジネス戦略やPRの裏ワザを正直にお伝えします！！ 略歴：PR戦略コンサルタント。テレビ東京に入社し『ワールドビジネスサテライト』『ガイアの夜明け』を製作。その後独立し、中小企業を中心に広報・PRの支援にあたる。
youtube.com/@media-shimoya YouTube