「ネットで検索しても出てこない」総理大臣も出席した謎の新年会“官邸開き”とは？元テレビ局員が解説
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
元テレビ局員の下矢一良氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【ネット検索不能】消された謎の行事「官邸開き」小泉純一郎が破壊した「記者との蜜月」」と題した動画を公開した。動画では、かつて存在したものの今ではネットで検索してもほとんど情報が出てこないという、総理大臣主催の謎の新年会「官邸開き」について語っている。
下矢氏によると、「官邸開き」とは、毎年正月に総理官邸で行われていた新年会のことである。総理番記者やその家族、官邸職員らが招かれ、料理や酒を楽しみながら総理大臣と記念撮影もできるという、さながら「官邸のオープンデー」のような和やかな行事だったという。この行事は、政治家と記者の間の古き良き時代の「蜜月関係」を象徴するものだったと下矢氏は振り返る。
しかし、この長年の慣習は「小泉純一郎総理大臣によってスパッと止められた」と下矢氏は明かす。報道や記者とのあり方として、馴れ合いを好まなかったとされる小泉氏の姿勢が背景にあるとの見方を示した。一方で、小沢一郎氏が自宅に記者や国会議員など150人を集めて開催していたという、官邸開きを上回る規模の新年会にも言及。政治家とメディアの関係性の多様なあり方を浮き彫りにした。
現在では行われなくなった「官邸開き」は、昭和の政治記者と総理大臣との関係性を象徴する、時代を感じさせる行事であった。その消滅は、政治とメディアの距離感が大きく変化したことの一つの証左と言えるのかもしれない。
YouTubeの動画内容
