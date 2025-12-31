°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¤»¤¤¡©µð¿Í¡Ö¥Þ¥¨¥±¥ó¼è¤ê¼ºÇÔ¡×¤Î¿¼ÁØ ¤½¤ÎÆÈÁ±Åª¤Ê¿¶Éñ¤¤¤ÏÅûÈ´¤±¤À¤Ã¤¿¡Ú2025Ç¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦ ½ñ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿ÏÃ¡Û
¡¡¥Þ¥¨¥±¥ó¤¬³ÚÅ·Æþ¤ê¤ò·èÃÇ¡¼¡¼¡£
¡¡¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Î®¤ì¤¿ºÝ¤Îµð¿Í¿Ø±Ä¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¹Åç¤äÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿Á°ÅÄ·òÂÀ¡Ê37¡Ë¤¬2Ç¯Áí³Û4²¯±ß°Ê¾å¤Î·ÀÌó¤Ç³ÚÅ·Æþ¤ê¡£ÆüÊÆÄÌ»»165¾¡±¦ÏÓ¤Ï¡¢Ä¾Á°¤Þ¤Çµð¿ÍÆþ¤ê¤¬Ç»¸ü¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öµð¿Í¤ÎÄó¼¨¤ÏÃ±Ç¯·ÀÌó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Þ¥¨¥±¥ó¤Ï¤¢¤È35¾¡¤ËÇ÷¤Ã¤¿ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Ø¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¤¡£ÍèÇ¯4·î¤Ë38ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂÆ§¤ß¤¹¤ë»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¡£ÀèÈ¯¤Î¥³¥ÞÉÔÂ¤Ï³ÚÅ·¤âµð¿Í¤âÆ±¤¸¤À¤¬¡¢µð¿Í¤ÎÊý¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ë¡£Æ±³ØÇ¯¤Ç¿Æ¸ò¤Î¸ü¤¤ÅÄÃæ¾¤â¡¢µð¿Í1Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï3¥«·î°Ê¾å¤âÆó·³Êë¤é¤·¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£Á°ÅÄ¤ÏÅÄÃæ¾¤òÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¤Ë¤·¤Æ¡¢2Ç¯·ÀÌó¤Î³ÚÅ·¤ÇÀèÈ¯µ¡²ñ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Êµå³¦´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Á°ÅÄ¤Ïµð¿Í¤ËÃç¤Î¤¤¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¡£¡ÖÆâÉô¾ðÊó¤¬ÅûÈ´¤±¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤µ¤ëµð¿ÍOB¤¬¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¸ùÏ«¼Ô¤ÎÄ¹Ìî¤ò°úÂà¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤ËÉÔ¶¨ÏÂ²»¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£Ä¹Ìî¤Ï¼«¿È¤Ç°úÂà¤ò·è¤á¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤Ç¡¢Íèµ¨¤â¸½Ìò¤òÂ³¹Ô¤¹¤ëµ¤Ëþ¡¹¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡¢Ä¹Ìî¤ò¥³¡¼¥Á¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç¡¢·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤ò°ì½ï¤ËÀï¤¤¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¤Ã¤¿¡£¼¤á¤µ¤»¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¸À¤¨¤Ð°úÂà»î¹ç¤À¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ë¡¢µÞ¤Ë°úÆ³¤òÅÏ¤·¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤ÎÆÈÁ±Åª¤Ê¿¶Éñ¤¤¤ò¥Ê¥¤¥ó¤ÏÎä¤ä¤ä¤«¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤¬¡¢¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëµð¿Í¤ÎÁª¼ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¨¥±¥ó¤Î¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡µð¿Í¤Ïº£¤äÍçÂ¤ÇÆ¨¤²½Ð¤¹µåÃÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
