Ìë8»þ¤ò²ó¤ë¿ÀÂÐ±þ¡¡¸ÞÎØ4ÅÙ¤ÎÈÓÄÍæÆÂÀ¡Ö¤à¤·¤í´ò¤·¤¤¡×¥ì¡¼¥¹¸å100¿Í¸òÎ®¡¢¶»¤Ë¾¯Ç¯»þÂå¤Îµ²±
THE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦¥«¥á¥é¥Þ¥ó¥Õ¥©¥È¥³¥é¥à
¡¡2025Ç¯¤ÏÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Î¦¾å³¦¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£³ÆÂç²ñ¤ò¼èºà¤·¤¿¡ÖTHE ANSWER¡×¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡8·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¡¦¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥Ê¥¤¥È¥²¡¼¥à¥ºinÊ¡°æ¤Î»î¹ç¸å¡¢²ñ¾ì³°¤Ç34ºÐ¡¦ÈÓÄÍæÆÂÀ¡Ê¥ß¥º¥Î¡Ë¤¬¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£Îó¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¸òÎ®¤·¤¿¡È¿ÀÂÐ±þ¡É¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÈÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ê¼Ì¿¿¡¦Ê¸¡áTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦Ãæ¸ÍÀî ÃÎÀ¤¡Ë
¡¡¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ
¡¡»£±Æ¤ò½ª¤¨¤¿¸á¸å7»þ²á¤®¡£9.98¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î³°¤Ë¡¢Ä¹¼Ø¤ÎÎó¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬¤Ë¤¤¤¿¤Î¤ÏÃË»Ò200¥á¡¼¥È¥ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óÈÓÄÍ¡£100¿Í¶á¤¯¤Î¥µ¥¤¥ó¤äµÇ°»£±Æ¤Ë²÷¤¯±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£°ì¿Í°ì¿Í¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢À¼¤«¤±¤Þ¤Ç¤¹¤ëÃúÇ«¤ÊÂÐ±þ¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤Ç¤Ï20ÉÃ75¤Î4°Ì¡£¥ì¡¼¥¹3»þ´Ö¸å¤Î¸òÎ®¤Ç¥µ¥¤¥ó¤ò¤â¤é¤¤¡Ö¤¹¤´¡¼¡ª¡×¤È¶½Ê³¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¡£Îó¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÓÀÚ¤ì¤º¡¢ºÇ¸å¤Ï·ÙÈ÷°÷¤¬¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¡£»þ·×¤Ï¸á¸å8»þ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤Ç¿ÆÀÚ¤Ê¤Î¤«¡£ËÜ¿Í¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¾®³ØÀ¸»þÂå¤Î·Ð¸³¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆË¬¤ì¤¿ÀÅ²¬¹ñºÝÎ¦¾å¶¥µ»Âç²ñ¤Ç¡¢ËÀ¹âÄ·¤Ó¤ÎÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡¦ß·ÌîÂçÃÏ¤µ¤ó¤ä¡¢½÷»ÒÁöÉýÄ·¤Ó¤Î¸µÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Ç¤¢¤ë°æÂ¼¡ÊµìÀ«¡¦ÃÓÅÄ¡Ëµ×Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Î´î¤Ó¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡£
¡ÖÌ¾Á°¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤º¤Ã¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ì½Ö¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¡£Áª¼ê¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Å¤é¤¤¤Î¤âÊ¬¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤«¤é¡Ø¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡Ù¤È½ñ¤¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Ä¹»þ´Ö¡¢Î©¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤â¡Ö¡Ê»î¹ç¤È¤Ï¡ËÊÌÊ¢¤Ã¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¡×¡£¸ÞÎØ4²ó¡¢À¤³¦Î¦¾å6²ó½Ð¾ì¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡£Èè¤ì¤â¸«¤»¤º¡Ö¤à¤·¤í¡¢´ò¤·¤¤¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¹¥¤¤Ã¤¹¤Í¡×¤È¼Â¤ËÁÖ¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦Ãæ¸ÍÀî ÃÎÀ¤ / Chise Nakatogawa¡Ë