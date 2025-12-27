【サイボーグ009】石ノ森萬画館で「フランソワーズ・アルヌール誕生祭2026」開催！
2026年1月17日（土）〜24日（土）の期間、石ノ森萬画館で「フランソワーズ・アルヌール誕生祭2026」が開催される。
『サイボーグ009』は石ノ森章太郎による日本のSF漫画作品。悪の組織に改造された9人のサイボーグ戦士たちが、生みの親であるギルモア博士と共に組織と戦う物語。
幅広いメディアミックス展開を経ており、今尚多くのファンに支持されている作品だ。
そんな『サイボーグ009』のイベントが、宮城県石巻市にある「石ノ森萬画館」にて開催されることが決定！
1月24日（土）のサイボーグ003「フランソワーズ・アルヌール」の誕生日にあわせて、「フランソワーズ・アルヌール誕生祭2026」が行われる。
「石ノ森萬画館」では、サイボーグ戦士たちの誕生日が土日祝にあたる年に記念イベントを開催。
今回のフランソワーズ・アルヌールの誕生祭では期間中、館内にお祝いメッセージボードやフランソワーズ・アルヌールだけを集めた限定缶バッジガチャが登場。
さらに期間中にグッズショップ「墨汁一滴」またはオンラインショップで1500円以上（税込・送料別）『サイボーグ009』グッズをお買い上げの方に「フランソワーズ・アルヌール誕生祭限定ポストカード」を1枚プレゼント。
通販の場合は、1月26日（月）以降順次発送される。
誕生日当日の1月24日（土）は「#フランソワーズ・アルヌール誕生祭2026」のハッシュタグをつけてみんなでSNSでもお祝いしよう！
石ノ森萬画館内には1月17日（土）〜1月24日（土）の期間、お祝いメッセージボードが登場するのでこちらも要チェックだ。
また、誕生日当日の1月24日（土）には石ノ森萬画館の案内スタッフ（アテンダント）が来ている通常の赤制服に加え、緑・青の特別色を追加した3色でお出迎えしてくれる。
003・フランソワーズをお祝いするスペシャルイベントにぜひ参加してみてね！
☆フランソワーズのお誕生日イベントビジュアルと缶バッジをチェック！（写真2点）＞＞＞
（C）石森プロ
『サイボーグ009』は石ノ森章太郎による日本のSF漫画作品。悪の組織に改造された9人のサイボーグ戦士たちが、生みの親であるギルモア博士と共に組織と戦う物語。
幅広いメディアミックス展開を経ており、今尚多くのファンに支持されている作品だ。
そんな『サイボーグ009』のイベントが、宮城県石巻市にある「石ノ森萬画館」にて開催されることが決定！
1月24日（土）のサイボーグ003「フランソワーズ・アルヌール」の誕生日にあわせて、「フランソワーズ・アルヌール誕生祭2026」が行われる。
今回のフランソワーズ・アルヌールの誕生祭では期間中、館内にお祝いメッセージボードやフランソワーズ・アルヌールだけを集めた限定缶バッジガチャが登場。
さらに期間中にグッズショップ「墨汁一滴」またはオンラインショップで1500円以上（税込・送料別）『サイボーグ009』グッズをお買い上げの方に「フランソワーズ・アルヌール誕生祭限定ポストカード」を1枚プレゼント。
通販の場合は、1月26日（月）以降順次発送される。
誕生日当日の1月24日（土）は「#フランソワーズ・アルヌール誕生祭2026」のハッシュタグをつけてみんなでSNSでもお祝いしよう！
石ノ森萬画館内には1月17日（土）〜1月24日（土）の期間、お祝いメッセージボードが登場するのでこちらも要チェックだ。
また、誕生日当日の1月24日（土）には石ノ森萬画館の案内スタッフ（アテンダント）が来ている通常の赤制服に加え、緑・青の特別色を追加した3色でお出迎えしてくれる。
003・フランソワーズをお祝いするスペシャルイベントにぜひ参加してみてね！
☆フランソワーズのお誕生日イベントビジュアルと缶バッジをチェック！（写真2点）＞＞＞
（C）石森プロ