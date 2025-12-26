【ディズニーストア】ゴディバ共同制作のオリジナルチョコ誕生！ バレンタインのコレクションが登場
ゴディバとの共同企画商品をはじめとしたバレンタイン関連アイテムが、ディズニーストア店舗で1月9日（金）より、ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店とディズニー公式オンラインストアでは先行して1月6日（火）より順次発売される。
＞＞＞ゴディバと共同開発をはじめバレンタインコレクションをチェック！（写真14点）
2026年のバレンタインに向けて、ゴディバとディズニーストアが共同企画するコレクション「DISNEY VALENTINE 2026」が登場。
今回は、ブルーとゴールドを基調に、ショコラティエ姿のミッキーマウスの描き起こしアートがポイント。注目は、初登場となるディズニーストア限定のオリジナルチョコレート。ミッキーをデザインした、ローストヘーゼルナッツの香ばしさとカリカリとしたチョコレートチップを楽しめるミルクチョコレートと、夜空に輝くピクシーダストをイメージした、レモンが香るダークチョコレートの2種類を展開。ディズニーストアでしか手に入らない、特別なチョコレートだ。
ギフトにも自分へのご褒美にもぴったりなグランプラス（スイーツボックス）は、オリジナルチョコレートをはじめ、ゴディバの伝統的なフレーバーやカレなどを贅沢に詰め合わせた豪華な2段仕様。
そのほか、ショコラティエ姿のミッキーのぬいぐるみやチャーム、お皿などとセットになったチョコレート、ちょっとしたおでかけに嬉しいサイズのトートバッグ、ミニタオルなど、豊富なラインナップで展開される。
そして、バレンタインシーズンに合わせて、チョコレートをイメージしたプーさんやスティッチのぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンが登場。大きな板チョコレートを抱きしめて、ぺろっと舌を出したりかじりついたりする姿がキュートなデザインだ。ハート形のカラビナ付きの3連ぬいぐるみキーチェーンは、カカオの配合量をイメージした色味がポイントの、遊び心あふれるデザインとなっている。
また、ハート尽くしのキュートなぬいぐるみシリーズが登場。ミッキーマウス、ミニーマウス、チップ、デール、スティッチ、エンジェルのぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンが展開される。
赤やピンクのハートマークをふんだんに散りばめた衣装や、ハートの形のハイライトがきらめくキャラクターの瞳など、思わずきゅんとする可愛さあふれるデザインに仕上がっている。プレゼントとしてはもちろん、家族や友達、大切な人とペアで持つのもおすすめ。
さらに、『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』をモチーフに
したお菓子が登場。ジャック・スケリントンたちをデザインしたボックス入りクランチチョコレートをはじめ、マグカップと骨の形をしたチョコレートのセット、ウギー・ブギーのぬいぐるみ風ポーチ入りチョコレートなどが揃った、作品の世界観を楽しめるコレクションだ。
最後に、『おしゃれキャット』のマリー、ベルリオーズ、トゥルーズをデザインし
たお菓子が登場。肉球やハートをモチーフにしたチョコレートなど、見た目にもキュートなお菓子をご用意。愛らしい3匹をデザインした総柄にハートマークが隠れているポーチや焼きチョコレートのパッケージを留めているダイカットクリップなどは、お菓子を食べ終わったあとにも活用いただけます。ネコ好きにも喜ばれる、ギフトに最適なコレクションとなっている。
（C） Disney
＞＞＞ゴディバと共同開発をはじめバレンタインコレクションをチェック！（写真14点）
2026年のバレンタインに向けて、ゴディバとディズニーストアが共同企画するコレクション「DISNEY VALENTINE 2026」が登場。
今回は、ブルーとゴールドを基調に、ショコラティエ姿のミッキーマウスの描き起こしアートがポイント。注目は、初登場となるディズニーストア限定のオリジナルチョコレート。ミッキーをデザインした、ローストヘーゼルナッツの香ばしさとカリカリとしたチョコレートチップを楽しめるミルクチョコレートと、夜空に輝くピクシーダストをイメージした、レモンが香るダークチョコレートの2種類を展開。ディズニーストアでしか手に入らない、特別なチョコレートだ。
ギフトにも自分へのご褒美にもぴったりなグランプラス（スイーツボックス）は、オリジナルチョコレートをはじめ、ゴディバの伝統的なフレーバーやカレなどを贅沢に詰め合わせた豪華な2段仕様。
そのほか、ショコラティエ姿のミッキーのぬいぐるみやチャーム、お皿などとセットになったチョコレート、ちょっとしたおでかけに嬉しいサイズのトートバッグ、ミニタオルなど、豊富なラインナップで展開される。
また、ハート尽くしのキュートなぬいぐるみシリーズが登場。ミッキーマウス、ミニーマウス、チップ、デール、スティッチ、エンジェルのぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンが展開される。
赤やピンクのハートマークをふんだんに散りばめた衣装や、ハートの形のハイライトがきらめくキャラクターの瞳など、思わずきゅんとする可愛さあふれるデザインに仕上がっている。プレゼントとしてはもちろん、家族や友達、大切な人とペアで持つのもおすすめ。
さらに、『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』をモチーフに
したお菓子が登場。ジャック・スケリントンたちをデザインしたボックス入りクランチチョコレートをはじめ、マグカップと骨の形をしたチョコレートのセット、ウギー・ブギーのぬいぐるみ風ポーチ入りチョコレートなどが揃った、作品の世界観を楽しめるコレクションだ。
最後に、『おしゃれキャット』のマリー、ベルリオーズ、トゥルーズをデザインし
たお菓子が登場。肉球やハートをモチーフにしたチョコレートなど、見た目にもキュートなお菓子をご用意。愛らしい3匹をデザインした総柄にハートマークが隠れているポーチや焼きチョコレートのパッケージを留めているダイカットクリップなどは、お菓子を食べ終わったあとにも活用いただけます。ネコ好きにも喜ばれる、ギフトに最適なコレクションとなっている。
（C） Disney