ラブホテル密会騒動で前橋市長を引責辞職した小川晶氏（43）が、ついに出直し立候補を表明した。前代未聞の「ラブホ」が争点となる市長選挙へ。その驚きの最新情勢とは――。

【画像】当時28歳、初々しい笑顔で活動報告冊子の表紙を飾る小川晶氏

「あきらちゃん頑張って〜」

「支援者が300人も集まった！ 前回市長選の決起集会は190人だったから、かなり増えたんです」

そう興奮気味に語るのは小川氏を支える「市民の会」事務局長、松村健助氏だ。

12月20日、“赤城おろし”の寒風吹きすさぶ中、市内の教育会館に老若男女が詰めかけた。開かれたのは〈小川あきらを再選させる会〉。ほぼ満席、会場内外で「あきらちゃん頑張って〜」と声援が飛ぶ。

この熱気、前橋で一体何が起きているのか。

おさらいすると、小川氏は2025年9月の報道を機に、年上の男性秘書課長（当時）との10回以上のラブホ通いを認めて陳謝。「男女の関係はありません」「打ち合わせでした」と釈明したが、市議会に進退を迫られ11月に辞職。

しかし、出直し出馬を12月17日に宣言した。ラブホ騒動を詫びつつ、給食費無償化など1期目途中までの実績を訴える構えだ。なお、元秘書課長とは在職中、宿泊を伴う2人きりの出張が少なくとも3回あったことも新たに判明した。

「どんなに逆風でも、どんなに苦しくても……前橋を変えていくんだ」



市議会で辞職が認められた時の小川氏。辞職直後は出馬は明言していなかった ©時事通信社

小川氏が記者会見でそう語る裏側で、元秘書課長は停職6カ月の処分を受け12月末で依願退職する。

「前橋、あっ、ラブホの」

市政関係者が嘆息する。

「市外では『前橋、あっ、ラブホの』と言われる。もういい加減にしてほしい」

それでも「再チャレンジ」を掲げて小川氏が挑む市長選は26年1月5日告示、12日投開票。出馬予定者は他に、弁護士の丸山彬氏（39）、共産推薦の店橋世津子氏（64）。三つ巴だ。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年1月1日・8日号）