旅行もボランティアもさせたけど…

子育てにおいて、実はとても重要なのに、見落とされがちなことがあります。それが、「体験を言語化すること」です。

私たちのもとには、日々さまざまな相談が寄せられます。その多くは、「この子は、こんな体験をしてきました」「こんな経験を積んできたのですが、これを生かして選抜入試に合格させることはできないでしょうか」というものです。話を聞いてみると、たしかに内容だけを見れば魅力的な体験です。ボランティア、留学、探究活動、地域活動、部活での経験……。一見すると、「これは評価されそうだ」と思えるものも少なくありません。

ところが、実際にそのお子さん本人に話を聞いてみると、親御さんの認識とは乖離がある場合が多いです。

「正直、あんまり覚えていないです」

「やってはいましたけど、何が大事だったかはよくわからなくて……」

こうした反応が返ってくることが、驚くほど多いのです。この時点で、私ははっきり言います。これでは、推薦入試は通りません。

推薦入試で評価されること

どれだけ立派な体験をしていても、それを自分の言葉で説明できなければ、評価されることはありません。なぜなら、推薦入試や総合型選抜は、「何をやったか」そのものを見ている試験ではないからです。大学が見ているのは、その経験を通して、何を考え、何に気づき、どのように自分が変わったのか、そしてそれをどれだけ自分の言葉で語れるか、という点です。

極端な話をすれば、内容としてはそこまで派手ではない経験でも、きちんと意味づけされ、筋道立てて語れる人のほうが、圧倒的に評価されます。逆に、「すごい経験」をしているのに、「言われたから参加した」「気づいたら終わっていた」「何が良かったのかはわからない」という状態では、どんな大学でも首を縦には振りません。推薦入試は、決して甘い試験ではないのです。

親ができることとは？

だからこそ、親の役割がここで決定的に重要になります。大事なのは、「すごい体験をさせること」そのものではありません。どんな経験であっても、それを言葉にするのを手伝ってあげることです。

体験した直後に、「どうだった？」と一言聞くだけで終わっていませんか。そこで終わってしまうと、多くの経験は、時間とともに曖昧になり、やがて「なんとなくやったこと」に変わってしまいます。本当は、その先が大事なのです。「何が一番印象に残った？」「うまくいかなかったところは？」「最初と今で、考え方は変わった？」。こうした問いを通して、経験を振り返り、言葉にしていく。その積み重ねが、初めて「意味のある経験」になります。

推薦入試で評価されるのは、特別な才能や派手な実績ではありません。自分の体験を、自分の言葉で語れる力です。そしてその力は、自然には身につきません。家庭の中で、大人が対話を重ね、言語化を支えてきたかどうかで、はっきりと差が出ます。

どんなにいい経験をしていても、それを語れない人が合格することはありません。だからこそ、子育てにおいて本当に大切なのは、「何を経験させるか」以上に、「その経験をどう言葉にさせるか」なのだと思います。

